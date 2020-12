Abdelmadjid Tebboune rentre au pays après une absence de plus de 2 mois. Le chef de l'Etat, transféré le 28 octobre dernier pour des «examens médicaux approfondis» en Allemagne, a terminé ses soins et sa convalescence après sa contamination au Covid-19. Placé en isolement volontaire, le 24 octobre pour 5 jours, sur conseil du personnel médical à la suite de la présentation par plusieurs hauts cadres de la Présidence de symptômes d'infection au coronavirus, le président se portait bien, au début de sa contamination. Il avait même tenu à rassurer les Algériens sur son état de santé en tweetant: «Je vous assure, mes soeurs et frères, que je vais bien et en bonne santé et que je poursuis mon travail à distance jusqu'à la fin de la période de quarantaine.» Les choses vont très vite évoluer par la suite, puisque Abdelmadjid Tebboune sera admis, durant deux jours, dans une unité de soins spécialisés de l'hôpital central de l'armée à Aïn Naâdja. La Présidence, qui avait informé l'opinion publique de cette hospitalisation, indiquait que l'état de santé du président était «stable» et qu'il n'inspirait «aucune inquiétude». Il sera néanmoins transféré vers un hôpital spécialisé allemand dans la soirée du 28 octobre pour des «examens médicaux approfondis». Il apparaît, aujourd'hui, qu'il s'agissait d'une prise en charge médicale beaucoup plus longue. D'ailleurs, la première apparition du président, dans un message vidéo le 13 décembre dernier, affaibli, l'air fatigué et le visage amaigri, confirme que la maladie avait harassé le chef de l'Etat. Mais tout au long de son hospitalisation, la Présidence qui rendait publics, de manière régulière, des communiqués sur l'état de santé du président Tebboune, restait très positive. Elle indiquera à chaque fois que l'état de santé du président «est stable et pas préoccupant», «qu'il reçoit son traitement en Allemagne», que les examens subis «sont rassurants» ou encore que le président «s'améliore progressivement» et qu'il répond au traitement. Toutes les informations données par la Présidence ont permis d'atténuer l'effet de la rumeur qui a continué de gonfler sur la maladie du président Tebboune et sur son état de santé, surtout que le chef de l'Etat a été forcé de manquer un moment doublement historique avec la célébration du déclenchement de la révolution du 1er Novembre et le référendum sur la révision constitutionnelle. Le son et l'image du 13 décembre dernier ont broyé toutes les spéculations. Le président est apparu, au moment où la région connaissait de graves évolutions, et son message qui se voulait un avertissement à l'adresse de tous ceux qui pensaient que l'Algérie est devenue une proie facile, ont eu le mérite de rassurer sur la continuité de l'Etat. Malgré son air fatigué, Abdelmadjid Tebboune avait bien fait comprendre que sa maladie n'était plus qu'une parenthèse dans l'histoire de son mandat, qui s'est refermée avec son retour au pays. Il avait passé des messages dans son discours qui démontraient qu'il suivait de près les événements qui se déroulent sur la scène nationale, mais aussi dans le monde. Depuis, le président a repris ses activités en donnant des instructions claires à son Premier ministre ou encore en échangeant les appels téléphoniques avec de nombreux chefs d'Etat. H.Y.