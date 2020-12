Mars 2013, Haroun et Ibrahim, 9 ans et 10 ans disparaissent à la nouvelle ville d'Ali Mendjeli. Aucune trace des enfants durant plusieurs jours. La police avait mobilisé de gros moyens pour les retrouver; pourtant ils n'étaient pas loin du lieu où ils ont été enlevés. Les recherches se voulaient plus poussées pendant ce temps, les parents ne dormaient plus. Le jour de leur disparition, les deux enfants étaient en train de jouer au ballon près de leurs résidences, quand un individu les aborde. Quelques instants plus tard, les deux enfants, qui semblaient indiquer le chemin à cet inconnu disparaissent pour ne plus donner signe de vie.

Une autre version avait fait état que les deux enfants ont été approchés par deux individus à bord d'un véhicule, alors que d'autres témoins attestent qu'il s'agit de deux hommes à bord de deux véhicules différents, une Sorento de couleur noire et probablement une Renault Express. C'est dire qu'il y avait plusieurs versions et personne n'était en mesure de donner une interprétation exacte des faits. Dans cette confusion, les services de sécurité étaient contraints de suivre toutes les pistes. Ce sont des voisins, les ayant vus pour la dernière fois en compagnie de ce ou ces mystérieux inconnus, qui donneront l'alerte. La Gendarmerie nationale est vite mobilisée pour porter assistance.

Des moyens humains et matériels ont été mis à la disposition des gendarmes pour retrouver la trace des deux enfants. Les recherches intenses lancées, depuis, ne donneront aucun résultat. Jusqu'à ce jour du

12 mars 2013 où un climat de psychose s'est emparé de constantine, la tristesse s'est répandue sur la ville. Tout était devenu gris. Consternation, tristesse, colère et émeutes à la nouvelle ville d'Ali-Mendjeli de, ce jour là Après, la terrible nouvelle. Les deux petits anges ont été retrouvés morts, ibrahim, dans un cabas noir et le corps de Haroun enveloppé dans un sac en plastique. Les ravisseurs n'ont eu aucune pitié pour eux. Ils les ont froidement assassinés pour jeter leurs petits corps séparément, l'un derrière l'unité de voisinage 17, l'autre dans les gravats. ibrahim et Haroun ne font plus partie de ce monde.

Leurs vies ont été ravies par des monstres qui n'avaient finalement, jamais quitté les lieux. La police scientifique s'est rendue aussitôt sur les lieux. L'enquête a abouti à l'arrestation des deux ravisseurs qui sont passés aux aveux. Les deux enfants avaient été enlevés, séquestrés, abusés sexuellement et assassinés par deux repris de justice. Un double crime des plus abominables qui conduira les criminels à la peine capitale. Rappelons la terrible histoire du petit Yasser Djanhi à la nouvelle-ville, Massinissa. Il était âgé à peine de cinq ans, quand un monstre réveillé par ses instincts bestiaux, le kidnappa et lui fera vivre des moments atroces en abusant de son innocence. Cet enfant aura subi de cruels sévices sexuels. Le petit ange, dont l'image est toujours présente dans la mémoire des Constantinois, sera ensuite sauvagement assassiné. Seule l'application de la peine de mort stoppera ces crimes.