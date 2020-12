Depuis des années, c'est la première fois que les Annabis ne franchiront pas la frontière tunisienne pour passer la fête de fin d'année. Habituellement, en cette période de l'année, c'est le grand flux de voyageurs vers ce pays voisin, première destination des Algériens et des Annabis surtout. Or cette année, c'est, calme plat à la frontière algéro-tunisienne. Situation imposée par la crise sanitaire, due à la pandémie du Covid-19 en l'occurrence. La fermeture des frontières dans les deux sens a brisé la chaîne des déplacements vers la Tunisie, mais n'a pas dissuadé certains nantis de réveillonner, pour profiter de la soirée du 31 décembre. En effet, loin de l'ambiance des hôtels cinq étoiles tunisiens, des années précédentes; certains tentent d'improviser la soirée, avec le moins de risques possibles. C'est pour dire que, si la célébration de une fête du réveillon est incertaine pour les uns, elle demeure incontournable pour d'autres, les jeunes notamment. Ces derniers dont la destination Algérie est une alternative, mais surtout une opportunité de découvrir le pays. Plusieurs jeunes ont opté pour les régions du Sud. Pour d'autres, la crise sanitaire s'est dressée comme un rempart devant cette célébration qui, nous dit-on, à défaut d'un déplacement, la célébration n'aura pas lieu, même entre les familles. Difficile, nous dit-on, d'appliquer les gestes barrières, donc cela n'en vaut pas la peine. Mais, dans l'ensemble, on discute et on est diviseé parfois sur une éventuelle, célébration de la fête et sur les mesures sanitaires à adopter ou pas. Une fête qui sera célébrée entre cinq ou six copains. Mêmé si c'est le cas, la fête n'aura pas le même goût d'ambiance et de déchaînement. Néanmoins, accueillir le nouvel an ne nécessite pas grand monde. Un bon dîner entre les membres d'une même famille fera l'affaire. Si les Annabis ont raté le Nouvel an sous les cieux de la Tunisie, ils pourront peut-être le compenser à Annaba. Mais rien n'est encore sûr. puisque les établissements hôteliers, à Annaba, habitués de l'organisation des fêtes de fin d'année, semblent passer sous silence ce fait. Ce sont des questions lourdes qui perturbent l'organisation du réveillon. Comment faire? À combien? Avec quelles précautions? Rien n'a encore été décidé, si oui ou non le Nouvel an sera fêté. Jusqu'à la mise sous presse, rien n'a filtré sur la situation. En conclusion, les Annabis habitués aux fêtes de fin d'année à l'étranger, la Tunisie entre autres, sont contraints de se soumettre au diktat imposé par le Covid-19, qui a gâché aux Annabis, la célébration de ce caprice, perturbé cette année par la pandémie de coronavirus.