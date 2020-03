L'apparition du coronavirus a «chamboulé» les calculs du ministère de la Microentreprise, des Start-up et de l'Economie de la connaissance, qui a «suspendu jusqu'à nouvel ordre l'organisation d'assises nationales dédiées à apporter les dernières retouches pour bâtir un véritable écosystème numérique dans le pays». C'est ce qui ressort de la déclaration faite, hier, à L'Expression par Nassim Diafat ministre délégué chargé des Incubateurs, précisant que «la décision d'annulation de ses assises a été prise par mesure préventive pour éviter une éventuelle propagation de l'épidémie».Poursuivant, il nous a déclaré que son département «oeuvrait pour la mise en place d'une stratégie fondée sur l'ouverture du débat en élargissant la concertation à tous les acteurs concernés». Cela avant d'expliquer que «ces assises auront lieu à travers des conférences et des rencontres au niveau des wilayas et régionales, et elles seront sanctionnées par des recommandations pratiques pouvant être appliquées sur le terrain afin de façonner un écosystème favorable à l'émergence des start-up». Dans ce sillage toujours, le membre du gouvernement a affiché sa «disponibilité ainsi que celle de ses collaborateurs pour aller à l'écoute des jeunes start-upeurs désireux de se lancer dans ce créneau». L'objectif principal de la programmation des assises précitées «c'est de trouver la bonne formule juridique pour définir la nature d'une start-up et encadrer son activité et par là même à mettre en place les mécanismes de son soutien, notamment financier et administratif». Malgré l'ajournement des assises précitées, Nassim Diafat a toutefois tenu à préciser que «les actions menées par toutes les structures de son département ministériel sont poursuivies de manière à assurer le suivi de tous les dossiers relatifsaux start-up.»