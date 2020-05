Sous l'effet d'une vaste polémique sur les réseaux sociaux, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a défrayé la chronique, suite à la publication, sur son compte Facebook, de photos de sa visite à des amis, à Boufarik durant l'Aid el Fitr. Une conduite jugée contradictoire par rapport aux consignes du gouvernement qui avait appelé à éviter les visites familiales, afin de prévenir une hausse de la propagation du

Covid -19. Il faut dire que ce qui est considéré comme un écart de conduite de la part du ministre, peut avoir une telle résonance négative, devant toutes les actions menées par son département, notamment dans la réforme du secteur dans toutes ses filières? Ont-elles abouti à des résultats probants sur le terrain? pour certaines, il n' y a aucun doute, du fait qu'uniquement sur la régulation des prix du marché et la maîtrise des flambées des prix chroniques, il y a lieu de dire que le mois de Ramadhan de cette année a été différent, et ce à plusieurs titres. Sans parler de la guerre sans merci qu'il a déclaré dès son installation, aux lobbys de la spéculation, qui sévissaient là ou le consommateur était censé être le plus protégé, en l'occurrence à travers les produits subventionnés, tels que le lait. Par ailleurs, les exemples de sorties de rangs, à l'image de ce qui s'est passé dans la wilaya d'Oran, où la radio locale était impliquée dans l'organisation d'une fête à la salle du Zénith, qui a fini par être évacuée, n'a pas suscité un tel engouement de la part des internautes. C'est dire que ces pratiques semblent relever d'un ras-le-bol difficile à vivre. De là à dire que l'acte du ministre pourrait faire l'objet de sanction, les observateurs estiment qu'il faut répondre à un ordre de priorité.