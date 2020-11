Mettant en avant l'importance de la rationalisation des dépenses dans tous les secteurs, comme l'un des axes centraux de la stratégie économique du gouvernement, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a indiqué, jeudi, à Alger, que «son secteur bénéficierait au titre du PLF 2021, d'un budget de fonctionnement de 16,224 milliards de DA, soit en recul de 7,43% par rapport au budget de 2020, soit l'équivalent de 85,27% du total des besoins du secteur». S'exprimant sur la redynamisation de l'activité d'exportations, Rezig a mis en avant «l'impératif de créer des zones commerciales libres pour l'exportation, notamment à El Oued où il sera créé la plus grande zone d'exportation comportant un marché national de dattes et de fruits et légumes ainsi que des bureaux». Dans la même optique, le ministre du Commerce a annoncé «la création d'une commission mixte avec le ministère des Affaires étrangères fin décembre prochain, regroupant des spécialistes dans le domaine de l'exportation des dattes, des boissons et des viandes blanches vers la Chine qui, de son côté, a exprimé sa satisfaction du produit algérien et s'est dite prête à l'accueillir». Des actions qui ouvrent des perspectives prometteuses, pour l'un des plus importants pôles d'exportation que constitue le Sud du pays, d'autant plus que ce dernier renferme d'énormes potentiels en matière de production, mais demeure tributaire d'un système de conservation et de stockage des plus précaires. C'est donc, à ce niveau, que les zones commerciales libres, combleront cette lacune qui a coûté au pays d'importants manques à gagner durant des décennies. En outre, concernant les premières actions de soutien aux populations du Sud, Rezig a assuré que «son département ministériel était en passe d'octroyer des indemnisations pour les coûts de transport des marchandises vers les wilayas du Sud, tout en procédant à la révision de la liste des marchandises concernées, et ce en ajoutant les fruits et légumes, les viandes rouges, les viandes blanches, les produits à base d'orge, le maïs et le soja».