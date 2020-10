Visant à renforcer les dernières mesures prises par le président de la République, conditionnant toust transfert de devises lié à des transactions et opérations d'importation, par une approbation du Conseil du gouvernement. le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a présenté lors de la réunion du gouvernement, les nouvelles dispositions pour la lutte contre le transfert illicite de devises vers l'étranger. Ces dernières, entrant dans le cadre de l'avant-projet de loi de finances 2021, portent essentiellement sur l'éradication de pratiques mafieuses, telles que «la surfacturation, la location de registres du commerce, et la non-localisation des importateurs» précise un communiqué des services du Premier ministère. Il faut dire que l'activité d'importation de marchandises et de produits en l'état, a été, durant des décennies, la grande plaie à l'origine des déséquilibres financiers, causés par les fuites de capitaux, hautement orchestrées par les barons des conteneurs et de la spéculation. Ni le système des quotas ni les multiples tentatives de régulation, n'ont pu venir à bout des réseaux qui ont abrité les grands couloirs de l'importation massive et ses ramifications, car il est de notoriété publique, maintenant que les grands scandales ont été révélés au grand jour, qu'il s'agit d'une machine qui regroupe autant les oligarques, que les hauts responsables de l'Etat, et ce, sans parler des petits acteurs qui ont rendu possibles ces malversations, tels que les banquiers et les douaniers véreux. À travers son exposé, le ministre du Commerce préconise de «soumettre l'exercice de l'activité d'importation à un certificat de spécialisation et à la souscription d'un cahier des charges». Des outils de contrôle qui ne faisaient pas partie de la gestion de l'ancien régime, où l'acte d'importer était à la portée de tout opérateur proche de la sphère des oligarques, qui avait fait main basse sur l'activité dans le but d'organiser, à travers la surfacturation, les transferts de devises pour l'acquisition de biens à l'étranger. Une pratique qui est devenue courante, et qui a permis à des centaines d'Algériens d' acquérir illicitement des propriétés privées, notamment en Espagne. Il va sans dire qu' à la veille du lancement du nouveau Plan de relance économique, il est impératif de stopper l'hémorragie financière provoquée et maintenue par les transferts illicites de devises, qui sont à l'origine de la dégradation de l'économie nationale et de la perte de son potentiel local.