Après la déclaration de guerre faite à la mafia du lait et à l’anarchie qui a marqué cette filière, ces dernières années, le ministre du Commerce, Kamal Rezig, semble vouloir s’attaquer aux problèmes de plusieurs filières et acter son début d’exercice par des actions chirurgicales, visant à marquer un changement dans le quotidien du consommateur. C’est donc déterminé à mettre fin à des pratiques qui ont causé beaucoup de préjudices au Trésor public et au pouvoir d’achat du citoyen, que le ministre avait prévenu quant à « la détermination de ses services à appliquer la loi pour assurer la vente du lait avec ses prix codifiés, le ministère a communiqué à la justice les dépassements de certaines laiteries publiques et privées en cette matière. 92 laiteries attendent l’agrément, alors celui qui ne respecte pas la loi n’a qu’à cesser son activité ».

Dans ce sillage, la filière des boissons non alcoolisées, se trouve également dans le collimateur du ministre, qui ne voit aucun intérêt que les entreprises de transformation importent de la poudre et des arômes pour les mélanger avec de l’eau, qu’il commercialisent « Nous allons être clairs et nous allons leur fixer un nouveau cahier des charges. L’importation en dehors de la période de récolte sera interdite et nous allons travailler dans ce sens, en coordination avec le ministère de l’Agriculture. Nous obligerons également ces entreprises à ce qu’elles nous donnent une feuille de route claire concernant l’augmentation progressive du taux d’intégration. Nous exigerons également à ce que les produits locaux utilisés s’élèvent à un taux minimal de 40 % », précise-t-il. Sur le même principe, le ministre du Commerce compte assurément réguler la filière des viandes rouges, et lance des consultations pour établir un état des lieux et déterminer les axes qui doivent subir les réformes nécessaires. « A partir de la semaine prochaine, des rencontres seront organisées avec l’ensemble des intervenants des différentes wilayas en vue de parvenir à arrêter des prix raisonnables à même de satisfaire les producteurs et les consommateurs, notamment durant le mois de Ramadhan prochain », c’est ce qu’a déclaré Kamal Rezig, ce jeudi, lors d’une rencontre avec les éleveurs et importateurs de viande.

Des mesures et des décisions, qui semblent entrer dans le cadre de relever le défi de faire passer aux Algériens un mois sacré dans la sérénité et à l’abri du besoin, tel que l’annonce de trouver des conventions pour que la viande ne dépasse pas 800 DA le kilo

« pour le mois de Ramadhan, il a été décidé, en accord avec le Premier ministre, d’organiser des soldes de tous les produits nationaux, les walis ont été instruits d’ouvrir des marchés dédiés aux ventes au rabais de l’ensemble des produits de base, notamment les fruits et légumes et l’électroménager et tout ce que le citoyen a besoin durant ce mois sacré ».

Il va sans dire, que ce sont des actions qui risquent de toucher le quotidien des citoyens, pour cette période et alléger, ne serait-ce que temporairement ses souffrances. Cela étant, pour les observateurs, la régulation du marché et des prix des produits ne peut être confinée dans des actions d’appoint, qui n’agissent pas sur le fond des problèmes. Ils considèrent que la situation qui prévaut depuis des années, dans le système de production et de consommation, prend son origine dans un manque de vision à moyen et long terme où les failles de disponibilité des matières premières, qui peuvent être produites localement, poussent l’Etat à recourir à l’importation massive et ce en plus d’absence d’infrastructures, tel qu’un tissu de marchés de gros, pour ne citer que ceux-là, qui aurait permis une régulation plus efficace, et aurait constitué un socle pour contenir des actions de régulation de surface.