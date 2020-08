Après moult tentatives, sans résultats, pour intégrer le e-paiement dans les pratiques commerciales, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, n'a laissé aucun doute sur la question, en annonçant, hier, la prochaine généralisation de ce mode de paiement. «L'adoption de cette démarche technologique aura une incidence positive sur l'essor du répertoire économique et financier du pays.

Et c'est bien pour cette raison que le paiement électronique en Algérie» sera favorisé.

Une annonce qui confirme l'engagement de l'Etat à promouvoir et à généraliser l'utilisation des TPE sur la majorité des grandes surfaces commerciales, et des fonctions libérales, dans les plus brefs délais, et ce dans le but de réduire au maximum l'utilisation des espèces et de créer un système de traçabilité des revenus.

Il faut dire que la réticence concernant l'utilisation du e-paiement ne tire pas ses origines uniquement dans l'absence d'une culture nouvelle que les commerçants n'ont pas pu adopter. Il y a lieu de penser que les aspects liés à la traçabilité et à la transparence de l'activité commerciale sont importants, puisqu'ils constituent une base de fiscalité imparable, qui entre dans le calcul de l'imposition, elle-même basée sur les chiffres d'affaires réels.

Une pratique qui dérange un grand nombre de commerçants qui ont pris l'habitude de garder une certaine part d'opacité sur leurs revenus.

C'est ce qui explique en partie la pérennité du marché de l'informel et le refus des opérateurs de se munir de ces appareils de paiement, gratuitement. Par ailleurs, hormis sa contribution à la lutte contre l'informel et la corruption, la mise en place obligatoire du e-paiement entre également, dans les préparations de base pour la réforme du système financier et fiscal, qui fait l'objet actuellement des plus grandes priorités de l'Etat pour l'édification du nouveau Plan de relance économique.

C'est donc un passage obligé, dont les répercussions et l'utilité ont été révélées hautement, ces derniers mois, durant la crise sanitaire, où selon le ministre de la Poste et des Télécommunications Brahim Boumzar, « durant le premier semestre de l'année courante, le recours au e-paiement a atteint près de deux millions d'opérations, contre 409 313 durant la même période de l'année 2019».