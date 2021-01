Plusieurs organismes célèbrent cette année le Nouvel An berbère. L'Oref n'y échappe pas! L'Office Riadh El Feth organise en collaboration avec la Chambre de l'artisanat et des métiers de la wilaya d'Alger la fête de Yennayer avec un programme très riche. Ce dernier prendra acte à partir d'aujourd'hui et se déclinera au centre des Arts, du 11 au 16 janvier 2021. L'ouverture officielle se fera à partir de 14h00 et comprendra de nombreuses expositions,.

Des expos pour tous les goûts

On citera la peinture artistique, au cercle Frantz Fanon, de céramique artistique, de poterie traditionnelle, de gâteaux traditionnels, d'art culinaire traditionnel, d'exposition et fabrication du chocolat, de fabrication des produits alimentaires, de textiles et tapis, d'art du cuivre artistique traditionnel, de bijoux traditionnels, de pain traditionnel, d'oeuvres de verre, d'outils et fabrication de poupées en tissu, de robe kabyle traditionnelle, d'habits traditionnels et enfin de fabrication d'eau de rose. Le lendemain mardi 12 janvier 2021 d'autres expositions de la même nature prendront place. S'y ajouteront d'autres oeuvres de verre, d'outils et fabrication de poupées en tissu, de robe kabyle traditionnelle, en plus d'une série d'animations pour mettre de l'ambiance dans ce grand lieu d'évasion qu'est Riadh El Feth, à savoir le achouwik et de la poésie berbère. Se tiendront également moult ateliers, notamment à la salle Ibn Zeydoun. On citera celui de la peinture, mais aussi de la cuisine (couscous), ainsi que celui de la fabrication de tapis.

Ateliers d'apprentissage

Le mercredi 13 janvier 2021 les mêmes expositions seront toujours à l'ordre du jour, y compris pour le reste des jours de cet événement. De quoi allier célébration, attachement aux coutumes et apprentissages d'us et coutumes grâce à la multiplicité de tous ces ateliers qui touchent à de nombreux segments de la vie quotidienne, mais aussi à l'activité culturelle de notre pays en attachement à notre identité berbère. Des activités auxquelles tout le monde peut participer, grand ou petit. Une façon de se divertir tout en inculquant à nos enfants, notamment nos us et coutumes liés à cette manifestation séculaire. Un héritage qui se perpétue en effet, de père en fils et qui se fête avec liesse et générosité dans les foyers mais aussi à travers les différentes régions du pays, comme signe indéfectible à notre amazighité. Un élément que l'on peut dissocier aussi à notre fierté algérienne du fait de nos racines indiscutablement berbères.