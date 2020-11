Ils sont 72 00 collégiens et quelque 37 000 lycéens à reprendre le chemin de établissements scolaires ce matin, dans la wilaya de Tizi Ouzou, après des vacances qui auront duré 8 longs mois. Une rentrée qui rend heureux les élèves et les parents qui ont longtemps attendu, dans l'angoisse, cette décision. Toutefois, cette joie de la rentrée, cette année, fera l'objet de nombreux questionnements quant à la capacité des autorités concernées à respecter le protocole sanitaire et les mesures qu'il induit. De son côté, la direction de l'éducation est confiante concernant la réussite de la rentrée, estimant que toutes les conditions sont réunies pour une année scolaire sans aucun problème, surtout pour les enfants. Pour ce faire, un protocole sanitaire très strict a été mis en place. Ce dernier comprend des mesures qu'il faudra appliquer avec une grande rigueur dès ce matin, depuis les portails des établissements jusqu'aux classes. En effet, bien avant la rentrée des élèves du primaire, la direction de l'éducation a tout préparé pour la réussite du protocole sanitaire. Ainsi, en plus des mesures contenues dans le protocole sanitaire et que les pouvoirs publics ont commencé à expliquer depuis plusieurs mois, la direction de l'éducation a procédé à l'installation de commissions dont le rôle est de relever les problèmes et les manques au sein des établissements scolaires, notamment au cycle primaire et trouver des solutions, dans les plus brefs délais. Le travail, explique-t-on, s'effectue au niveau des daïras, en collaboration avec les APC. Ces commissions veillent à ce que les écoles soient prêtes à accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Par ailleurs, cette situation sanitaire exceptionnelle implique la dotation des établissements en eau courante et de moyens pour la désinfection systématique des établissements scolaires. Toujours dans l'optique d'une rentrée sans danger pour les enfants, des opérations de réhabilitation de sanitaires ont été engagées ainsi que des aménagements couplés à une grande organisation dans les écoles, nécessaires à la mise en place des mesures du protocole sanitaire, notamment le respect de la distanciation sociale dans les salles de classe et les cantines. Pour une bonne application des programmes et le respect des mesures sanitaires, la direction de l'éducation annonce que les classes comprenant plus de 24 élèves seront divisées en deux groupes afin de permettre la distanciation à l'intérieur des classes. Les programmes scolaires ont été répartis, pour une partie la matinée, alors que l'autre partie entrera en classe dans l'après-midi, pour six séances chacune. Toutefois, à ce stade de la préparation des établissements, il est à noter que dans certaines écoles, les travaux n'ont pas été achevés, ce qui rend l'application des mesures induites par le protocole sanitaire très difficile. C'est le cas, d'ailleurs, pour cette rentrée, de l'école du village Imaloussen qui accueille les élèves dans trois classes uniquement, étant donné que l'autre partie de l'établissement, détruite, n'a pas encore été reconstruite.