L’accord de la baisse de production de 1,2 million de barils par jour qui lie l’Opep à ses alliés sera reconduit probablement jusqu’en mars 2020. L’option étant en principe entérinée, elle sera donc actée lors de la réunion qui se tiendra demain à Vienne en Autriche. « Nous nous sommes mis d’accord. Nous allons prolonger cet accord, la Russie comme l’Arabie saoudite. Pendant quelle période ? On va y réfléchir.» a déclaré vendredi le président russe, en marge du sommet du G20 qui se tient à Osaka au Japon. Il ne laissera cependant pas trop durer le suspense. Quelle serait la durée de cette prolongation ? « Pour six ou neuf mois. Il est possible que ça soit jusqu’à neuf mois », a fait savoir Vladimir Poutine. La sentence tombera le 2 juillet au plus tard. Une décision qui tombe à point nommé. Les cours de l’or noir ayant en effet du mal à casser la barre symbolique des 70 dollars malgré une conjoncture géopolitique propice à une envolée des prix. Les Américains ont accusé les Iraniens de chercher à perturber l’approvisionnement du marché mondial en bloquant le détroit d’Ormuz par lequel transitent 30% du pétrole transporté par voie maritime. Une situation exacerbée après la destruction d’un drone américain par l’Iran dans cette région cruciale pour le marché mondial de l’or noir. L’Agence américaine de l’Energie avait, dans la foulée de ce regain de tensions entre Téhéran et Washington, annoncé que la FED, Banque centrale américaine, réduirait ses taux d’intérêt. Ce qui jouerait aussi en faveur d’une hausse des cours. Tous ces indicateurs n’ont pas suffi à les faire rebondir. Pas assez suffisamment en tout cas pour satisfaire les revendications des pays producteurs qui ont souffert de leur dégringolade. A commencer par le chef de file de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole. L’Arabie saoudite avait, en effet, enregistré un déficit record de près de 10 milliards de dollars en 2015. L’Algérie a de son côté vu son Fonds de régulation des recettes, qui avait atteint 70 milliards de dollars, disparaître en fumée. Ses réserves de changes ont fondu de plus de 110 milliards de dollars entre fin 2013 et aujourd’hui. Son salut n’est dû qu’à une planche à billets qui a tourné à plein régime avec tous les dangers dévastateurs que comporte cette option, qu’elle vient de décider d’abandonner, pour son économie. Le niveau actuel du prix du baril, moins de 65 dollars pour le Brent qui est la référence du pétrole algérien, est loin de constituer une réponse à ce type de déboires. L’accord Opep-non Opep de la baisse de 1,2 million de barils conclu en décembre 2018 à Vienne en Autriche qui a été, au demeurant, respecté à hauteur de 168% selon les dernières statistiques, n’a pas suffi à le propulser au-delà de cette ligne. Les stocks des grandes puissances économiques demeurent très importants. La production américaine a atteint des records qui propulsent les Etats-Unis au rang de nouveaux rois du pétrole. Une conjoncture qui est loin de favoriser un rebond du baril à un niveau qui satisferait les économies des pays Opep. Quel est celui attendu par l’Algérie ? « Nous voulons un prix qui permet à Sonatrach d’augmenter ses ressources et de réaliser ses programmes de développement. Ce prix tourne autour de 70 - 80 dollars le baril », a indiqué le 20 juin le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, en marge d’une plénière du Conseil de la nation, consacrée à l’adoption du texte de loi sur les activités nucléaires civiles. La décision des « 25 » de prolonger leur accord de la baisse de leur production sera-t-elle suffisante pour donner un nouveau souffle aux cours de l’or noir ?