Donald Trump voit son vœu exaucé. Le président américain, qui avait appelé l’Arabie Saoudite à faire baisser les prix, est servi sur un plateau d’argent. En décidant de brader son pétrole, le Royaume wahhabite a fait plonger de façon spectaculaire les cours de l’or noir qui ont dévissé de plus de 10 dollars, en cours d’échanges. Un cadeau (royal) empoisonné pour le locataire de la Maison-Blanche. Le coronavirus, additionné à la baisse des prix de vente du pétrole saoudien, c’est de la nitroglycérine. Une arme de destruction massive qui peut réduire en cendres l’économie mondiale, à commencer par celle des Etats-Unis qui est sa locomotive. Pas de quoi pavoiser donc pour le successeur de Barack Obama. Wall Street a plongé de plus de 7% dès son ouverture au même titre que les grandes places boursières européennes qui se sont effondrées. En milieu de journée, Paris accusait une perte 6,81%, Londres, cédait de 6,61%, Francfort 6,84%. La Bourse de Milan a perdu quant à elle 10,17% au lendemain de l’annonce de mesures d’isolement de plusieurs régions, dont la Lombardie, pour tenter de freiner la propagation de l’épidémie du coronavirus qui a déjà fait plus de 350 morts dans le pays. Les plus grandes places boursières asiatiques n’ont pas été épargnées. Tokyo a cédé plus de 5%, Hong Kong a reculé de plus de 4%, au même titre que les principales places asiatiques. L’Arabie saoudite est pointée du doigt et désignée comme acteur de cette débâcle des places boursières mondiales. C’est bien le marché pétrolier qui est à l’origine du plongeon des indices boursiers, après la décision de l’Arabie saoudite de baisser ses prix de vente et d’augmenter sa production, conséquence de l’échec des discussions entre l’Opep et la Russie pour tenter de soutenir les cours, souligne Reuters. Les cours de l’or noir ont plongé de plus de 10 dollars, en cours d’échanges, et accusé leur pire chute en 30 ans, entraînant dans leur sillage les Bourses mondiales, qui ont vécu un lundi noir. Hier vers 16h00, à Alger, le baril de Brent, référence du pétrole algérien s’échangeait à 36,38 dollars accusant une perte de 8,89 par rapport à la séance de la veille après avoir atteint 31, 30 dollars à 5h15 le matin. Le scénario du pire s’est écrit. Tous les ingrédients étaient réunis pour provoquer une dégringolade historique des cours de l’or noir.

Le Royaume wahhabite est apparemment frappé d’amnésie, lui qui avait accusé un déficit commercial de près de 100 milliards de dollars en 2015, à cause justement de la baisse des prix du baril après les avoir laissés pendant longtemps dégringoler. Pour l’Algérie, qui en avait fait les frais, les dégâts s’annoncent meurtriers. Ses réserves de change, qui avoisinaient les 194 milliards de dollars à la fin de l’année, ont fondu comme neige au soleil pour se situer autour des 60 milliards de dollars.

La décision saoudienne pourrait accélérer leur «mort», prévue pour 2022. C’est sans doute surtout la mort annoncée de l’accord qui lie les «24» depuis 2016. Un accord dont l’Algérie avait été la cheville ouvrière.

Le 28 septembre 2016, lors d’un sommet de l’Opep qui s’était tenu en marge du 15ème Forum international de l’énergie, est né l’accord historique d’Alger qui a abouti à une baisse de la production de l’Organisation de 1,2 million de barils par jour. L’Arabie risque fort de s’en mordre les doigts.