Une conférence de presse a annoncé, jeudi, à Alger, que le prélude à la «Roche Media Academy», par les laboratoires pharmaceutiques «Roche», repose essentiellement sur un décret exécutif de 1992 relatif à l'information médicale et scientifique sur les produits pharmaceutiques à usage humain. Cet arrêté stipule qu'«il est interdit de faire de la publicité ou de la promotion pour les produits pharmaceutiques en Algérie».

Aussi, le Groupe Roche se démarque-t-il en précisant que «ses engagements résident dans la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et la recherche clinique dans le cancer en Algérie». Il est aussi impliqué dans la formation médicale continue des professionnels de la santé et la recherche clinique, tout comme ils sont initiateurs de campagnes de dépistage de masse du cancer du sein en Algérie.

à une question de L'Expression quant à la mission de Media Academy, il a été précisé que toutes les informations qui seront partagées une fois par mois durant les sessions de formation de la «Roche Media Academy», le seront pour des raisons purement scientifiques, sans intention de promotion quelconque des produits Roche.

Les journalistes présents au lancement de l'Academy, sont informés que «ladite formation n'est pas dans l'intention d'induire, d'influencer ou de récompenser un article, une publication, un approvisionnement, des achats, un conseil d'utilisation d'un produit Roche passés, présents ou futurs».

La presse est également informée que Roche, qui adhère à une multitude de règles et de législations mondiales, régionales et locales, est engagé à une «transparence totale», et collecte des données concernant les activités similaires à ces formations. Roche s'exclut ainsi de toute publicité et n'attend guère des journalistes, ou d'un quelconque tiers participant aux formations, «achète, administre, recommande ou fournisse un produit Roche contre des sessions de formation» de Media Academy.