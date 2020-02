«Je ne tolérerai jamais des images humiliantes de citoyens vivant encore au Moyen-âge alors que d’autres vivent dans le confort du XXIe siècle. » C’est avec cette phrase lourde de sens que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est adressé à son gouvernement au moment d’aborder le volet social du Conseil des ministres, tenu lundi dernier. La colère du président était encore plus grande quand son ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, lui a fait remarquer l’existence de graves disparités entre les différentes régions du pays. « Les indicateurs socio-économiques des wilayas font ressortir des disparités de développement et des déséquilibres entre wilayas du Nord, des Hauts-Plateaux et du Sud, ainsi qu’entre les zones urbaines, rurales et montagneuses, et même entre agglomérations principales et les périphéries », a déclaré Kamel Beldjoud. Ce que le chef de l’Etat a estimé « intolérable ». « Je vis la réalité du citoyen et je n’accepterai jamais qu’il y ait un citoyen de première zone et un autre de deuxième ou de troisième zone », a-t-il pesté. « Les fruits du développement doivent s’étendre à toutes les régions et à l’ensemble des citoyens », a-t-il poursuivi en annonçant au passage la tenue d’une réunion walis- gouvernement pour traiter de cette problématique. « Elle aura lieu au début de la deuxième quinzaine du mois de février en cours », a précisé le président Tebboune avant d’envoyer un message clair aux walis. « Vous devez réaliser un recensement global des zones d’ombre où vivent des citoyens défavorisés », a-t-il demandé avant de faire la liste des mesures urgentes qu’ils doivent prendre. « Si une zone est dépourvue d’électricité, les autorités locales doivent la raccorder au lieu le plus proche où elle est disponible. A défaut, les kits d’énergie solaire peuvent être utilisés », a-t-il détaillé. « Si le raccordement au réseau AEP est impossible, il faut recourir à l’approvisionnement par citernes. S’il est impossible de construire une école en raison du nombre insuffisant d’élèves, il faut construire une classe », a-t-il rétorqué. Le président de la République a, également, ordonné le transfert des Plans communaux de développement non encore réalisés en faveur des besoins réels des populations des communes. Cette sortie du chef de l’Etat vient dans la juste lignée des engagements électoraux du nouveau président. Certes, les annonces de ce CM suivent cette logique, néanmoins, elles demeurent superficielles, voire insuffisantes pour gagner cette bataille du développement local. La réunion entre l’Exécutif et le gouvernement est donc attendue pour mettre en place la véritable action en faveur des zones reculées du pays. Est- ce le début de l’Algérie des égalités ? Wait and see...