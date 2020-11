On a spéculé, manipulé, intoxiqué, diffusé des fake news et élaboré des scenarii les plus invraisemblables. L'état de santé du président Abdelmadjid Tebboune ne laisse pas indifférent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Ce qui est tout à fait normal surtout que le thème est médiatiquement porteur, un sujet qui «qui fait vendre» ou crée «le buzz». Dans cette frénésie, les médias ont fortement tendance à «monter leur sujet en épingle» et à accorder facilement du crédit à des thèses peu fiables, voire même farfelues. C'est alors qu'on cède à la désinformation oubliant un élément essentiel en pareille circonstance: le secret médical d'un patient et qui plus est se trouve être un président de la République. De ce fait, son dossier relève du secret d'Etat. Abdelmadjid Tebboune est hospitalisé en Allemagne, un pays très respectueux des droits de l'homme et de la vie privée. Ce ne sont donc pas les médecins allemands qui vont enfreindre l'éthique et la déontologie médicale. Sur la base de ces éléments, il est alors facile de conclure que ce qui se rapporte dans les médias et se dit les réseaux sociaux, actuellement, relève de la pure spéculation. La chaîne qatarie Al Jazeera a dépêché un de ses journalistes à l'hôpital de Cologne où est hospitalisé le chef de l'Etat. Du pur sensationnel. Si ce n'est, la famille très proche du président et quelques officiels, personne d'autre n'a le droit d'accès à son dossier médical. C'est une fois que le médecin traitant donne des indications sur la pathologie dont souffre le chef de l'Etat que le bulletin médical sera ensuite rédigé par un officiel pour être rendu public. De quoi souffre exactement le président Tebboune? Coronavirus, AVC ou les deux à la fois.La nature ayant horreur du vide, la désinformation fera encore rage tant que la communication officielle reste muette et sur la défensive. S'il y a bien un pays qui peut se targuer d'une certaine expérience dans un pareil dossier, c'est bien l'Algérie. L'épisode des hospitalisations répétées du président déchu Abdelaziz Bouteflika n'a-t-elle pas été capitalisée? Combien de fois des médias étrangers avaient annoncé son décès? La présidence de la République relayait les activités épistolaires du chef de l'Etat cédant le terrain aux spéculations et aux rumeurs infondées. À chaque fois que Bouteflika s'éclipse ou tombe malade, la Toile s'affole et les médias s'empressent d'annoncer sa mort. Rappellons-nous de ce 20 février 2017, quand la visite en Algérie de la chancelière allemande, Angela Merkel a été annulée à la dernière minute. À Alger, la Présidence annonçait que le chef de l'Etat souffrait d'une «bronchite aiguë», mais la rumeur faisait rage sur la Toile et les journaux avaient établi l'acte de décès de Bouteflika. «On n'annule pas une visite de Merkel à la dernière minute...». Abdelaziz Bouteflika est toujours vivant. Si le contexte et les situations différent aujourd'hui, la voracité médiatique reste la même. sans une communication efficace des services de la Présidence. Il ne faut pas s'étonner de voir publier ou d'entendre sur des plateaux de chaînes de télévision les spéculations les plus invraisemblables sur l'état de santé de Abdelmadjid Tebboune.