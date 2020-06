Comme il fallait s'y attendre, de nombreux magasins ont rouvert leurs portes à leurs clients, hier, dans les quatre coins de la wilaya après une fermeture qui a duré environ trois mois. Dans la ville de Tizi Ouzou, le changement était perceptible dans de nombreuses rues principales du centre-ville, dont le boulevard Lamali-Ahmed, qui longe le CHU Mohamed-Nedir et le boulevard Abane-Ramdane. En effet, alors que depuis plusieurs semaines, ces deux «vitrines» de Tizi Ouzou donnaient l'image d'une ville presque morte, hier, la réouverture notamment des magasins d'habillement en tous genres, ainsi que des vendeurs de glaces et autres, a permis de donner un coup de fouet à l'ambiance atone qui régnait au chef-lieu de wilaya pendant toutes ces dernières semaines. Les salons de coiffure pour hommes étaient également au rendez-vous aussi bien dans la ville de Tizi Ouzou qu'à la Nouvelle-Ville, mais aussi dans la majorité des localités de la wilaya. D'ailleurs, à l'instar des salons de vente de glaces, les salons de coiffure pour hommes étaient ceux qui ont enregistré le plus grand nombre de clients contrairement aux magasins d'habillement pour hommes, femmes et enfants. L'affluence sur ces derniers était très timide, a-t-on constaté, hier, lors d'une tournée effectuée au centre-ville de Tizi Ouzou, aux environs de 10 h. D'ailleurs, les grands espaces réservés à la vente de vêtements ou à celle des chaussures n'avaient pas connu d'affluence particulière, en dépit du fait que depuis des mois, il était impossible aux citoyens de faire des achats en la matière. Mais les gérants des magasins en question ont pris les décisions nécessaires afin d'accueillir les clients en prenant les mesures préventives requises en la matière. Certains magasins du centre-ville de Tizi Ouzou ont mis à la disposition de leurs clients, en permanence du gel hydro-alcoolique. De même qu'une bonne partie des vendeuses et des vendeurs portaient des bavettes comme recommandé par les autorités concernées. Nous avons constaté, lors de notre tournée d'hier, que ce sont plus les femmes, de manière générale, qui ont respecté la mesure du port du masque. à l'occasion de l'entrée en vigueur de la première étape du déconfinement, le procureur-adjoint près le tribunal de Tizi Ouzou, a fait hier une sortie médiatique pour expliquer aux citoyens les dispositions contenues dans la loi concernant le port obligatoire de la bavette. Ce responsable a rappelé que trois mesures ayant trait à la batterie de mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, ont été prises par l'Etat: il s'agit du port de la bavette, la distanciation sociale et le confinement (interdiction de circuler pendant les horaires de confinement). Les nouvelles dispositions contenues dans le Code pénal prévoient une amende contre toute personne qui ne respecterait pas les gestes barrières, le confinement ou le port obligatoire du masque.