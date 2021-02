Qu'il s'agisse de ceux sis au centre-ville ou de ceux situés dans les au-tres localités, ils sont pris d'assaut quotidiennement par des centaines de familles et d'enfants. Le parc d'attractions du centre-ville de Tizi Ouzou, situé à l'endroit où se trouvait l'ancienne gare routière, ne désemplit pas du matin au soir. Il s'agit de l'espace de l'esplanade «Mbarek Ait-Menguellet».

Réouvert depuis 10 jours, ce parc d'attractions est désormais devenu l'une des destinations privilégiées des enfants accompagnés de leurs familles. Ils proviennent non seulement du chef-lieu de la wilaya ou de la Nouvelle-Ville, mais aussi d'un peu partout, même des villages les plus lointains. Car, il faut préciser que la majorité des localités de la wilaya de Tizi Ouzou est dépourvue de lieux de détente. C'est le cas même des plus grandes villes de la wilaya à l'instar de Draâ Ben Khedda et d'Azazga ou encore Tigzirt, Draâ El Mizan et tant d'autres encore. Le parc d'attractions de la placette «Mbarek Ait Menguellet» représente donc l'alternative d'une bonne partie des familles provenant des différentes communes pour permettre à leurs enfants de se détendre un peu. Le choix des parcs d'attractions est favorisé par le climat paradisiaque enregistré ces derniers jours. En effet, le climat clément avec des températures printanières ajouté au beau soleil de ces derniers jours, font que le choix des familles tombe vite sur ces parcs situés en plein air. Car au moment où les enfants se livrent à coeur joie à leurs jeux favoris, les parents eux, s'offrent d'agréables bains de soleil et font le plein en vitamine D. Même si les prix sont relativement chers, 100 DA pour un seul jeu, il n'en demeure pas moins que les parents n'hésitent pas à mettre la main à la poche pour satisfaire leurs enfants, comme pour rattraper le temps perdu pendant les 8 mois de privation engendrés par la fermeture des parcs d'attractions après les mesures prises au lendemain du début de la pandémie de coronavirus. Un autre parc d'attractions attire les grandes foules les week-ends et les mardis après-midis. Il s'agit du parc «Tamaghra», situé à le Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou. La formule que propose ce «manège» aux familles est des plus attractives. En effet, avec un forfait de 300 DA par enfant, il est permis aux enfants de se régaler de manière illimitée jusqu'à la fermeture de cet espace à 18 h. C'est donc tout naturellement que des centaines de familles jettent, pour leur part, leur dévolu sur ce parc d'attractions qui est le premier et le plus ancien qui existe dans la wilaya de Tizi Ouzou. En dehors de la ville de Tizi Ouzou, le parc d'attractions qui attire le plus de monde est le «parc-Lina», situé à Chaïb, sur la RN 12, sur la route Tizi Ouzou-Mekla. Il s'agit d'un endroit paradisiaque et familial qui a réouvert ses portes depuis une quinzaine de jours au grand bonheur des enfants de toutes tranches d'âge. En effet, c'est un parc d'attractions qui dispose de différents jeux qui peuvent répondre à la demande de plusieurs tranches d'âge, même aux adultes. En outre, le parc-Lina dispose d'espaces verts ainsi que de services de restauration en plein air. Depuis l'allégement des mesures de lutte contre la Covid-19, ce parc ouvre ses portes à ses clients pendant les après-midis des journées de mardi, jeudi, ven-dredi et samedi.

Ce parc propose d'excellents tarifs, à savoir 50 DA pour chaque jeu. L'accueil y est très chaleureux. C'est ce qui explique le nombre record de familles qui s'y rendent régulièrement.