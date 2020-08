Comme il fallait s’y attendre, les plages autorisées à la baignade dans la wilaya de Tizi Ouzou ont été prises d’assaut, hier, samedi au premier jour de leur réouverture après la fermeture imposée par le dispositif mis en place dans le sillage de la prévention et de la lutte contre le

Covid-19. Au total, pas moins de huit plages ont été réouvertes depuis hier matin dans les deux daïras balnéaires de Tigzirt et Azeffoun. Certaines familles n’ont pas attendu jusqu’à l’après-midi pour s’y rendre. Par exemple, à la Grande Plage de Tigzirt, sise au centre-ville, dès huit heures du matin, certaines familles avaient déjà planté leurs parasols car cela fait plusieurs semaines qu’elles attendaient l’arrivée de cette journée. Surtout quand on sait à quel point l’été de cette année a été infernal, non seulement à cause des hautes températures enregistrées, surtout depuis le début du mois de juin, mais aussi et surtout à cause des centaines d’incendies de forêts.

Ces derniers, pour rappel, se sont déclarés presque quotidiennement et ils n’ont épargné aucune des vingt-et-une daïras de la wilaya. Au début de l’après-midi d’hier donc, toutes les plages de la wilaya autorisées à la baignade, qui sont au nombre de huit, étaient pratiquement «pleines à craquer ». On a même eu du mal à imaginer comment on pouvait faire respecter la mesure de distanciation sociale avec une telle grande affluence. Ce n’était pas du tout, chose facile surtout quand on constate qu’un certain nombre d’estivants ne se limitaient pas à occuper leur place sur la plage, mais qu’ils faisaient des allers-retours incessants. Ce qui n’a pas manqué d’irriter les autres estivants qui tenaient à préserver leur santé en respectant les gestes barrières édictés par les organisations sanitaires et adoptés par le gouvernement algérien. Mais l’attrait de la mer en cette période caniculaire est très fort. Il n’est pas du tout évident que les milliers de familles, qui ont pris d’assaut, hier, les plages de la wilaya de Tizi Ouzou, puissent s’en passer et y résister. Avec des températures quotidiennes de plus de 40 degrés à l’ombre, le recours à la mer est plus qu’indispensable surtout quand on sait aussi que nous sommes à la veille de la rentrée sociale et scolaire, on conclut vite que cette semaine verra une affluence record sur toutes les plages. On ne sait toutefois pas si la saison estivale sera prolongée pour après le 31 août du fait qu’elle a démarré très en retard. Pour l’instant, aucune information n’est disponible sur ce sujet. De son côté, la direction de la Protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou a mis en branle depuis, hier, son plan de surveillance spécial saison estivale avec la mobilisation de toutes ses équipes chargées de la surveillance des plages.