Le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui(Cnasps), Saïd Ayachi, a déploré, hier, au forum du journal Echchaâb, le fait que « l’agence officielle (APS) ait refusé de traiter et de publier le communiqué de son association, en réponse aux propos de Amar Saâdani sur le Sahara occidental, recueillis, dans un entretien paru sur le site électronique, TSA ». En présence des représentants du ministère des Affaires étrangères et de l’ambassade de la République sahraouie en Algérie, il a avoué « ne pas comprendre cette censure d’autant plus que les services de renseignements marocains(Makhzen) mènent une guerre médiatique atroce, contre la question sahraouie ».

«Les membres du Cnasps ont été peu surpris par les derniers propos de Amar Saâdani. Les masques sont tombés, et Saâdani est apparu sous son véritable visage : un individu aventurier, (..), s’étant infiltré dans les rouages de l’Etat et du parti FLN, à la faveur de calculs erronés de certains, et de la complaisance irresponsable d’autres tenants du pouvoir », peut-on lire sur ce document ». « On savait ce récidiviste totalement anti-sahraoui. C’est l’unique président de l’ APN qui n’a pas reçu son homologue sahraoui. Et déjà en 2015, alors secrétaire général du FLN, il avait affiché son choix pro-Makhzen, (…), ce qui constitue déjà un comble(…), et une véritable trahison vis-à-vis du serment du Novembre…. », a écrit le rédacteur de ce document. « Opportuniste invétéré, (…), comme il a la périlleuse audace de s’adonner à des affirmations juridiques complètement inexactes et non conformes avec l’avis de la Cour internationale de justice(CIJ) de 1976 ainsi que les arrêts de la Cjue de 2016 et 2018,(…). Sans oublier les résolutions pertinentes par dizaines du Conseil de sécurité des Nations unies, qui, toutes reconnaissent au peuple sahraoui son droit inaliénable à l’autodétermination », est-il soutenu.

« Mais, à l’évidence, représentant du Makhzen dans les étages du pouvoir algérien, et outil téléguidé de ses maîtres, il excelle, comme on le sait, dans l’amalgame, les approximations et les mensonges dont il est un expert patenté », a-t-on appuyé. « Ce serait lui accorder trop de considération et d’importance que lui rappeler que le Front Polisario est un mouvement de libération reconnu et représenté dans 124 pays dans le monde, et que ce même Front a d’abord mérité ses titres de noblesse et la reconnaissance internationale sur le terrain des batailles militaires qu’il a livrées et gagnées, face aux forces d’occupation marocaines, obligeant le gouvernement marocain à solliciter un cessez-le(feu en septembre 1991 » est-il relevé.

« La Rasd, n’en déplaise à ses commanditaire, et à lui-même , est membre fondateur de l’UA, admise déjà en 1984 comme membre à part entière de l’OUA, et ayant entraîné la Maroc à s’absenter 32 années durant des rangs de l’organisation continentale…», a-t-on ajouté. « Mais , ce faisant, Saâdani se prépare-t-il sur le dos du peuple sahraoui, un point de chute et une terre d’asile en cas d’impérieuse nécessité imposée par l’actualité ?» s’est-on demandé. Cependant, « ni le Makhzen ni les protecteurs du Makhzen, et encore moins Saâdani ne pourront arrêter la roue de l’Histoire… », a-t-on conclu. Par ailleurs, il a indiqué que le conflit du Sahara occidental est « une question de décolonisation inachevée », réaffirmant « le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination ». La position de l’Algérie vis-à-vis de la cause sahraouie découle de notre expérience de libération nationale ayant permis à l’Algérie de recouvrer sa souveraineté et émane de son attachement au respect du droit international », a-t-il soutenu.