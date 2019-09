C’est officiel, le secrétaire général de l’ANR , Belkacem Sahli, sera le candidat de cette formation pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, c’est du moins ce qu’il a annoncé, hier, lors de la conférence de presse tenue au siège du parti.

Dans ce sens, Sahli a précisé : « Notre participation intervient après une longue concertation avec nos militants et sympathisants. C’est une position que nous tenons depuis plus de huit mois, et qui se base essentiellement sur le respect et l’attachement à la voie constitutionnelle, et le retour au processus électoral, comme seule issue pour une sortie de crise à même de concrétiser la volonté du peuple conformément aux article 7 et 8 de la Constitution ».

Dans ce sillage, le secrétaire général de l’ANR est longuement revenu sur les conditions et dispositions qui doivent accompagner sa décision de participer aux élections, expliquant que « l’ANR avait déjà présenté des mesures d’accompagnement qui se sont concrétisées, et qui consistaient en le départ des trois B, la mise en place d’une autorité pour l’organisation de l’élection, le passage d’une gestion administrative des élections à une gestion réservée uniquement à l’autorité indépendante, et la révision de la loi électorale. Raison pour laquelle aujourd’hui nous ne pouvons qu’être convaincus de la décision de participer à ce rendez-vous électoral ».

Indiquant que son parti étant conscient de la complexité de cette période, « nous saluons et valorisons les alertes, les avertissements que la haute instance de l’Armée nationale adressait au peuple, et que nous considérerons comme un accompagnement de la part de l’armée pour trouver une solution à la crise, et non comme une ingérence dans la gestion politique du pays».

Par ailleurs, Sahli, estime que l’important c’est d’aller vers une élection présidentielle dans les meilleurs délais, et sous de bonnes conditions, car la voie électorale « constituera un allégement pour plusieurs fronts.

Le premier c’est celui du Hirak, qui ne peut se poursuivre dans son unité et dans son pacifisme pour une longue durée, car il s’exposera plus aux dérapages et aux contradictions dans les revendications. Le 2e front représente les forces de l’ordre, qui sont réquisitionnées depuis près de huit mois. le 3e front est celui du corps de l’Armée nationale, que nous politiciens, avons amené à réagir dans le domaine politique, par absence d’initiatives et de propositions de solutions de sortie de crise, et enfin le 4e front sur lequel l’organisation de l’élection aura un effet d’allégement, est celui de l’économie nationale, car nous savons que ce n’est pas le Hirak, qui a mené le pays à la crise, et nous sommes convaincus que la réussite de l’élection présidentielle accélérera l’ouverture et le traitement des ce dossier brûlant, car nous avons tous les atouts pour une relance économique».

C’est donc, sur les principes de la « stabilité et des réformes », que le parti de l’ANR avance sereinement vers une élection présidentielle, qu’il considère comme salvatrice, et susceptible de réhabiliter un Etat de droit fort. Une décision qui se base également, sur l’importance des libertés et des droits de tous les citoyens, mais aussi le respect des devoirs envers la nation, l’importance des réformes à opérer dans tous les domaines, et la réhabilitation de la confiance entre le citoyen et l’Etat, pour l’émergence d’une nouvelle Algérie, « puisant dans ses potentialités humaines et matérielles, l’Algérie est parfaitement capable de relever les défis qui l’assaillent et construire un avenir de dignité et de prospérité pour tous ». C’est sur cette phrase contenue dans la déclaration de création du parti en 1995, que Sahli a préféré conclure son allocution.