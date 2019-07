Il vient de passer de l’autre côté des barreaux ! Saïd Barkat, sénateur du tiers présidentiel et ancien ministre de l’Agriculture, puis de la Solidarité nationale, a été inculpé, hier, par le juge d’instruction près la Cour suprême.. Poursuivi pour de graves chefs d’accusation , tels que « dilapidation de deniers publics, faux en documents officiels et conclusion de marchés contraires à la législation » entre autres, Saïd Barkat a été inculpé et incarcéré à la maison d’arrêt d’El Harrach. Les faits reprochés à cet ancien ministre remontent à son exercice en tant que premier responsable du ministère de la Solidarité nationale et de la Famille, secteur très sensible au vu de l’extrême précarité d’une grande partie du peuple, et qui a connu plusieurs travers liés à sa mauvaise gestion. Objet d’une procédure de levée de son immunité parlementaire, initiée à la demande du ministère de la Justice, il a fini par renoncer de son propre gré à la couverture que lui assurait son statut. Tout comme Djamel Ould Abbès, le sénateur du tiers présidentiel fait face à de lourdes accusations, il a été entendu, hier en début de journée, par le juge d’instruction près la Cour suprême en tant qu’accusé ! Les magistrats de la Cour suprême ont déjà mis des dizaines d’hommes politiques puissants sous les verrous en attendant la conclusion des informations ouvertes à leur encontre, suivies de leurs jugements, sachant qu’aux yeux du peuple, ils sont déjà condamnés. D’autres noms d’hommes aussi puissants, considérés comme des piliers du système, attendent leur tour, la peur au ventre… Depuis l’avènement du 22 février 2019, l’Algérie est secouée par la profusion des affaires de corruption dans lesquelles sont mêlés des hommes politiques de haut niveau, qui se retrouvent aujourd’hui devant la justice, ce qui a fait dire au chef d’état-major, vice-ministre de la Défense, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah : « Il est vraiment regrettable, voire inacceptable du point de vue religieux, social et éthique, de constater certains cadres supérieurs arriver à un tel niveau bas et abject de corruption, en dépit de leur parfaite connaissance des lois en vigueur », affirme le vice-ministre de la Défense nationale. Les enquêtes entreprises par la justice algérienne, qui vont crescendo, font des vagues au plus haut sommet du système et semble indiquer qu’au rythme soutenu des interpellations, nul ne sera épargné. Depuis, le soulèvement populaire pacifique, la justice semble reprendre du poil de la bête et se libérer des carcans de l’Exécutif pour commencer à démonter le système de corruption institutionnelle, qui a gravement gangrené pratiquement tous les secteurs. Selon une source judiciaire, tous les responsables ayant exercé dans les arcanes du pouvoir ces deux dernières décennies sont sous la loupe d’enquêteurs aguerris désignés à cet effet ! Ces enquêtes déclenchées, depuis quelque temps, ébranlent la classe politique, dont pratiquement tous les membres sont frappés d’une mesure d’interdiction de sortie du territoire national. Ces poursuites sont parmi les plus vastes affaires de corruption dont la justice algérienne ait eu à s’occuper.