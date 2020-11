L'ancien président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, est décédé hier, à l'aube, à l'âge de 82 ans, à l'hôpital Mustapha Pacha d'Alger des suites d'une longue maladie. Ancien moudjahid, le défunt a fait toute sa carrière au sein du FLN. Plusieurs fois mouhafedh, il a gravi les échelons de la responsabilité, jusqu'à entrer au bureau politique où, il y est resté plusieurs années. Il quittera le bureau politique en août dernier. C'est dire la longévité de l'homme dans les structures dirigeantes d'un parti qui, tout de même, a connu beaucoup de soubresauts. Bouhadja est entré au Parlement en qualité de député du FLN en 1997.

Son mandat a été plusieurs fois renouvelé, jusqu'à la consécration, lorsqu'il fut plébiscité par l'alliance présidentielle de l'époque à la tête de l'APN. On est en 2017 et à cette époque l'édifice présidentiel, craquelait de partout. Bouhadja en a payé le prix, puisqu'il fut le seul président de l'APN à perdre son poste dans des conditions controversées, à peine une année après avoir été élu. En octobre 2018, la carrière de parlementaire de Saïd Bouhadja prend fin. L'homme s'est battu pour récupérer son poste, mais c'était peine perdue.La disparition de Bouhadja marque quelque part la fin d'une génération de députés qui ont vécu la Guerre de Libération nationale et pris part à l'édification d'un système politique qui est arrivé à ses limites le 22 février 2019. Le défunt ne personnalise pas, pour autant, le pouvoir en tant que tel, pour ne l'avoir pas exercé au sommet de l'Etat à proprement parler. Il reste, néanmoins, l'un des représentants d'une génération finissante de militants du FLN.

Mais le parcours plutôt dis-cret de Bouhadja, n'était-ce la période de sa présidence de l'APN, n'en a pas moins laissé une trace dans son entourage, notamment auprès de ses contemporains, ceux qui ont fait la révolution et se sont engagés dans l'action politique. À commencer par le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil qui a salué, dans un message de condoléances adressé à la famille du défunt, «les qualités humaines du défunt, ce nationaliste sincère et jaloux de sa patrie». Goudjil se remémore dans son message «toutes les qualités humaines dont a fait preuve ce nationaliste jaloux de sa patrie tout au long de son parcours révolutionnaire, militant et politique». On retiendra également les hommages posthumes rendus au défunt par le président de l'APN, Slimane Chenine qui a souligné dans son message de condoléances que l'Algérie avait perdu aujourd'hui «un vaillant moudjahid et un politique chevronné».

Le Premier ministre, affirmant dans son message que «nous avons perdu le moudjahid et ancien président de l'APN, Saïd Bouhadja, parti après un riche parcours de militant qu'il a entamé avec la Guerre de libération nationale et poursuivi lors du pluralisme politique durant lequel il fut acteur et témoin d'évènements marquants». Le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'Armée ationale populaire (ANP), Saïd Chanegriha, a présenté, en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP, ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt.