Déjà lourdement condamné à 15 ans de prison ferme pour complot contre l'armée, par un tribunal militaire, le frère et conseiller du président déchu, Saïd Bouteflika, a comparu, hier, devant le juge d'instruction du pôle spécialisé de Sidi M'hamed. Selon plusieurs sites électroniques, cette comparution s'est faite dans le cadre de l'affaire de corruption dont le principal accusé est l'ex-ministre de la Justice, Tayeb Louh. L'ancien garde des Sceaux est poursuivi pour ses interventions au profit de certains hommes d'affaires dont Ali Haddad, Tahkout, mais aussi pour son intervention dans l'annulation du mandat d'arrêt lancé contre Chakib Khelil, sa femme et ses enfants. Des «sms» échangés avec l'ex-conseiller du président auraient été trouvés sur ses téléphones mobiles illustrant ses immixtions dans les affaires de justice. Les sms incriminés comporteraient des injonctions du frère du président ordonnant au garde des Sceaux d'intervenir dans certaines affaires de justice. Il s'agit là de la première comparution de Saïd Bouteflika devant un tribunal civil et pour une affaire liée à la corruption. Jusque-là, le prévenu n'avait été auditionné qu'en qualité de témoin dans les affaires impliquant les ex-Premiers ministres Ahmed Ouyahia er Abdelmalek Sellal, mais il s'était toujours muré dans un silence de mort. Il semble que maintenant la justice a décidé de s'intéresser aux injonctions qu'il aurait données en faveur de certains hommes d'affaires.