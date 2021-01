Le procès en appel de Saïd Bouteflika, les deux anciens patrons des ser-vices de renseignement, Mohamed Mediène et Athmane Tartag ainsi que la secrétaire générale du PT, Louisa Hanoune, qui s'est ouvert, hier, à la cour d'appel militaire de Blida n'a duré, que moins de quatre heures. Accusés d' «atteinte à l'autorité de l'Armée» et de «complot contre l'autorité de l'Etat», tous les prévenus ont été relaxés. Par conséquence, toutes les charges pour lesquelles ils étaient inculpés sont annulées. Selon nos sources judiciaires, «le procureur général militaire près la cour d'appel de Blida a requis l'application de la loi dans son réquisitoire». À l'issue des auditions des accusés, les avocats de la défense ont plaidé l' «innocence» de leurs mandants. «Tout le monde savait que c'était le conseiller et frère cadet du président déchu, Said Bouteflika qui gérait le pays. Lors de la fameuse réunion secrète qui a conduit à leur arrestation, Mohamed Mediène avait refusé de discuter de la question de limogeage de l'ancien chef d'état-major et vice-ministre de la Défense, le défunt Ahmed Gaïd Salah», a soutenu Me Boudjemaâ Guechir, membre du collectif de défense de Louisa Hanoune. Le procès en question est-il expéditif? Pour l'avocat «ce procès a rendu justice aux quatre accusés». «On s'attendait à ce verdict car les mis en cause sont innocents.» Il a fait savoir que si Mohamed Mediène dit Toufik quitte la prison militaire, par contre Bachir Tartag et Saïd Bouteflika restent incarcérés du fait que le premier est poursuivi dans deux autres dossiers au niveau de la justice civile, à savoir l'affaire de corruption l'opposant aux deux fils de l'ex-secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès et l'affaire dite «Mme Maya», tandis que Saïd Bouteflika, placé récemment sous mandat de dépôt par le tribunal de Sidi M'hamed Alger est poursuivi dans plusieurs affaires de corruption.

Me Khaled Bourayou, membre du collectif de la défense de Saïd Bouteflika, s'est réjoui de cet acquittement.: «c'est une heureuse décision. Et le procureur général militaire près la cour d'appel de Blida s'est distingué par sa plaidoirie, en requerrant l'application de la loi.» Toutefois, «l'application de la loi ne doit pas être circonstancielle, mais permanente», estime-t-il, tout en souhaitant «la réhabilitation de tous les détenus du Hirak». Il a qualifié le procès des quatre accusés d' «un gâchis judiciaire». La cour d'appel militaire de Blida a décidé pour ce procès, contrairement aux précédents, de n'autoriser qu'un seul avocat par accusé. Le 18 novembre dernier, la chambre criminelle près la Cour suprême avait rendu un arrêt concernant l'affaire de pourvoi en cassation introduit par le procureur général militaire et la défense des accusés, portant acceptation du pourvoi en cassation et renvoi de l'affaire et des parties devant la cour d'appel militaire de Blida. La même cour sus-indiquée, avait confirmé le 10 février dernier, le jugement en première instance en condamnant Saïd Bouteflika, Mohamed Mediène et Athman Tartag à 15 ans de prison ferme, tandis que Louisa Hanoune a été condamnée à 3 ans de prison dont 9 mois ferme. Elle avait quitté la prison de Blida le jour-même, soit le 10 février 2020. Les accusés étaient poursuivis pour «des faits commis dans une enceinte militaire qualifiés par la loi de crimes de complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité de l'Armée et de complot contre l'autorité de l'Etat». Enfin, les quatre accusés de «complot contre l'autorité de l'armée» avaient écopé de

15 ans de prison ferme en septembre 2019.