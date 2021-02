C'est dans la douleur que se construisent les relations exceptionnelles. Celles qu'entretiennent l'Algérie et la Tunisie en sont la preuve. Les événements de Sakiet Sidi Youssef les symbolisent. Une tragédie que les deux pays ont en partage. Une des pages les plus douloureuses de leur histoire commune qui a été réouverte, hier. Les réactions se sont succédées pour se remémorer l'agression barbare de l'aviation coloniale qui a ciblé ce paisible village tunisien durant la Guerre de Libération nationale. «La commémoration de ce glorieux évènement est l'occasion renouvelée de souligner les liens de fraternité qui unissent les deux pays. Cette commémoration constitue une source d'inspiration pour s'imprégner des valeurs de sacrifice, de solidarité, d'entraide et de complémentarité», a déclaré le président tunisien Kaïs Saïed dans un message adressé au chef de l'Etat Abdelmadjid Tebboune. Le président de la République tunisienne qui a rendu hommage aux valeureux martyrs qui se sont sacrifiés sur le champ de bataille, a souligné que ce sacrifice est un signe de fidélité envers la Tunisie et l'Algérie pour défendre les valeurs de liberté et de dignité, a rapporté hier l'agence de presse tunisienne TAP. Les massacres de Sakiet Sidi Youssef remontent à 63 ans. Le 8 février 1958, l'armée coloniale a indiqué qu'un avion, touché par une mitrailleuse postée à Sakiet Sidi Youssef, a dû se poser en catastrophe à Tébessa. Un prétexte pour mener, le jour même, des raids sauvages et meurtriers sur ce paisible village. Un marché où se pressaient des paysans de la région a été mitraillé par une escadrille de chasseurs volant en rase-mottes. Vingt-six chasseurs-bombardiers Corsair en-trent en action tuant 79 personnes dont 20 enfants, des réfugiés algériens regroupés par une mission de la Croix-Rouge, 11 femmes, blessant 130 autres et rasant des infrastructures. Le bombardement a détruit aussi quatre camions de la Croix-Rouge suisse et du Croissant-Rouge tunisien chargés de vêtements qui allaient être distribués, affirment des sources historiques convergentes. Le successeur de Béji Caid Essebsi qui a également réaffirmé sa détermination à renforcer davantage les concertations et la coordination bilatérale, a mis en exergue les relations historiques et profondes qui ont toujours existé entre les deux peuples, et ce, dans tous les domaines, a ajouté la même source. Il faut souligner que l'Algérie a affiché une solidarité incontestable vis-à-vis de la Tunisie dans l'étape difficile qu'elle traverse et qu'elle tente de surmonter aussi bien sur le plan politique qu'économique. Ce fut le cas en février 2020 lors d'une visite effectuée à alger par son homologue tunisien Kaïs Saïed, le président Abdelmadjid Tebboune avait réaffirmé que «L'Algérie est prête à apporter toute son aide à la Tunisie qui traverse une conjoncture difficile, tant au plan financierqu'économique», faisant part la décision de dépôt de 150 millions de dollars à la Banque centrale tunisienne et la poursuite des facilitations de paiement de l'approvisionnement en gaz et hydrocarbures. La commémoration du 63e anniversaire des massacres de Sakiet Sidi Youssef. a donné l'opportunité de perpétuer cette fraternité qui caractérise ce lien exceptionnel qui unit les deux pays. Une caravane médicale composée de moyens de lutte contre la Covid-19 a quitté Alger, le 6 février, pour rallier de la ville de Sakiet Sidi Youssef. Cette opération, qui concerne un don de 11 tonnes en médicaments et moyens de lutte contre la pandémie de Covid-19.