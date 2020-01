Du jamais-vu dans le monde syndical. Les cadres et les militants du Conseil national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire jettent l’éponge presque spontanément laissant pratiquement ce syndicat sans vie à Béjaïa.

La colère est générale contre le bureau de wilaya, qui est présentement accusé d’avoir instauré «un système d’autoritarisme, sectaire et dominateur, aux pratiques et réflexes primaires issus de la pensée unique», écrivent dans leurs déclarations les démissionnaires. En gros ceux-ci dénoncent l’absence de concertation avec la base, avant tout prise de décision. Un bureau qui s’active beaucoup plus à «manipuler» à défaut de «prendre en charge les affaires pendantes des travailleurs». Les autres reproches se rapportent à l’ingérence et la mainmise du bureau sur la commission des œuvres sociales, l’ostracisme, et l’exclusion de tous les membres qui osent élever la voix.

De plus «le Cnapest est resté en marge du Hirak, depuis le début de ce dernier». Le bureau de wilaya est accusé de s’opposer à toute initiative allant dans le sens de l’accompagnement du Hirak, à l’image de ce que font les autres associations de la société civile. La preuve en est «la rencontre avec le ministre, qui n’a eu aucun aval de la base militante».