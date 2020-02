La lutte contre toutes les formes de corruption se poursuit. Dans l’un de ses rounds, les services douaniers près le port d’Oran sont passés à l’acte en scellant le sort de 200 conteneurs en les confisquant et les rendant au domaine public après les avoir saisis. Lesdits conteneurs, appartenant au groupe Etrhb de Ali Haddad, étaient pleins à craquer d’équipements de travaux publics. Les services douaniers ont agi de la sorte après avoir établi un rapport accablant dans lequel il est fait état que les équipements importés sont considérablement surfacturés après les avoir acquis en devises. Autrement dit, le patron du groupe Etrhb risque de nouvelles poursuites judiciaires portant le sceau du transfert illégal de devises. D’ailleurs, l’enquête diligentée par les mêmes services est révélatrice du mal perpétré par l’importateur desdits équipements ayant usé et abusé des largesses lui ayant été accordées par les tenants de l’ancien système ayant fait reposer la gestion comptable des affaires du pays sur le faux et usage de faux dans les activités commerciales et autres transactions ne butant sur aucune embûche. Il suffit de «solliciter » pour que «d’importantes sommes en devises » soient accordées quitte à apporter un coup fatal à l’économie nationale. C’est du moins ce qu’insinuent les enquêteurs ayant passé au peigne fin cette affaire d’importation dont les prix surfacturés ont largement dépassé ceux des achats effectifs. Ainsi, dans ces actes de malversations, des hommes de confiance de plusieurs «patrons» de circonstance ont été interpellés. Ces derniers ont eu la main large en soutenant Ali Haddad et Réda Kouninef dans leurs démarches qualifiées de «sournoises » en vidant les caisses des banques supportant les achats à partir de l’étranger en contrepartie de la devise fournie par les institutions bancaires nationales. D’autres responsables, le moins que l’on puisse dire, véreux, sont allés loin dans l’exercice de leurs fonctions en dédouanant, sans aucun contrôle, les marchandises et les importations opérées par ces hommes d’affaires sans juger utile de se soumettre à la réglementation algérienne régissant le commerce extérieur. L’enquête révèle que ces responsables ayant facilité la tâche aux Ali Haddad et Kouninef n’estimaient pas juste de se rendre dans le port d’Oran pour établir, ne serait-ce qu’un petit constat sur les importations acquises de l’étranger. Le préjudice financier est tellement important que les pièces comptables passées au crible par les enquêteurs sont accablantes. Le richissime Ali Hadad, ne connaissant pas de limites dans sa «boulimie hargneuse». Ses projets, dont la majorité est boîteuse pendant que d’autres connaissent des malfaçons relevées à plus d’un titre dans la réalisation, ont été budgétivores à telle enseigne que les crédits bancaires lui ayant été accordés sont tout aussi faramineux. L’ancien président du FCE a, selon les derniers rapports, bénéficié de pas moins de « 452 crédits bancaires estimés à 211 000 milliards de centimes dont 83 % de ces crédits ont été octroyés par des banques publiques».