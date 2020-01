Encore de la drogue dure. Elle continue à envahir les rues et les ruelles de la ville. La dernière opération, lancée dans le quartier populaire d’El Hamri, a permis la saisie de 24 grammes de cocaïne. Les procédures d’enquêtes se poursuivent pour déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire qui n’est, contre toute attente, pas le fait d’un simple hasard ni encore moins d’un simple trafic tant que cette saisie n’est pas la première en son genre. Une telle prise a coïncidé avec la saisie de 20 grammes de cocaïne, 1970 comprimés psychotropes, 350 grammes de kif traité, et 223 millions de centimes provenant de la commercialisation d’un trafic de drogues. Dans ces offensives, deux affaires distinctes ont été déclenchées par les policiers de la Brigade de recherches et d’investigations, la BRI. Le premier front a été lancé dans le quartier populaire de Seddikia, ex-Gambetta. Les enquêteurs ont, en un laps de temps record, réussi à mettre la main sur trois individus, âgés entre 27 et 35 ans. Arrêtées, les trois personnes ont été accusées de trafic de stupéfiants en élisant pour lieu de prédilection la wilaya d’Oran, tout en faisant leurs coups à l’aide de deux voitures qu’ils utilisaient pour leurs différents mouvements. Passés à la fouille, les policiers sont tombés nez à nez avec 180 comprimés psychotropes de marque Prégabaline et la somme de 17 millions de centimes. Poussant de l’avant leurs recherches, les enquêteurs, ayant reçu le quitus du procureur de la République qui leur a accordé le droit de perquisitionner au domicile de l’un des accusés, n’ont pas tardé à conclure l’affaire qu’ils ont lancé, en saisissant 1780 autres comprimés psychotropes, 150 grammes de kif traité, une arme blanche et une somme de 80 000 millions de dinars.