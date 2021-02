Les activités de prévention et de dissuasion que mènent sur le terrain, les services de la gendarmerie nationale contre toutes formes de criminalité, s'avèrent régulièrement concluantes. La dernière affaire traitée par ces services remonte au jour où les éléments du groupement de la Gendarmerie nationale de Béjaïa ont réussi à mettre la main sur 31 plants de cannabis et des armes blanches. Selon le communiqué de la gendarmerie de Béjaïa, l'affaire a éclaté a la faveur d'informations confirmées, selon lesquelles une personne possédait et entretenait un champ de cannabis. Après avoir terminé toutes les procédures légales, une patrouille a été dépêchée sur les lieux, suivant un plan d'intervention minutieusement concocté. L'opération a abouti à la saisie de 31 plants de cannabis. Une grande épée de 90 cm de long et un poignard de taille moyenne de 40 cm de long, ont également été saisis. Le suspect a été arrêté et conduit au siège de la brigade de gendarmerie pour que se poursuive l'enquête. Un dossier judiciaire a été complété et remis aux autorités compétentes