Le maintien de la fermeture injustifiée des points de vente de boissons alcoolisées favorise incontestablement le marché parallèle qui connaît un essor des plus enviables en dépit des risques de saisies et de poursuites judiciaires, mais également et surtout ses retombées néfastes sur le Trésor public et la santé. Ce commerce informel fait des émules. Pendant que les commerçants légaux restent fermés depuis le mois de mars dernier, d'autres se sont inventés ce métier d'écoulement des boissons alcoolisées un peu partout sans avoir à s'acquitter ni de l'impôt ni de l'assurance et pouvant même vendre n'importe quoi en toute impunité.

C'est cette bataille, née d'une décision, que rien ne justifie, s'agissant de produits à emporter, que les services de sécurité mènent sans relâche parfois au détriment d'autres activités autrement plus importantes.

La mobilisation des unités de la Gendarmerie nationale a réussi en un temps record à saisir une quantité importante de boissons alcoolisées, estimée à 5 999 unités de différents types et de tailles diverses, indique un communiqué du groupement de la GN de Béjaïa.

Les faits de la première affaire remontent au début de la semaine lorsque des éléments de la brigade de sécurité routière de la gendarmerie, qui patrouillaient sur la Route nationale, remarquent un camion Hyundai, stationné à 500 mètres du barrage fixe de Taskeriout. Après avoir inspecté le camion, ils décou-vrent à bord 5 747 unités de boissons alcoolisées de différents types et tailles. B. A, âgé de 51 ans était originaire de BéjaïaDans le même contexte, alors que des éléments de la brigade de sécurité et d'intervention effectuaient des patrouilles dans la municipalité de Souk El Tenine, un véhicule de type Shana, garé sur le bord de la route, a attiré leur attention. Le chauffeur du camion s'est enfui immédiatement après avoir vu les patrouilleurs. Après la fouille du véhicule, les gendarmes découvrent 125 unités de boissons alcoolisées dissimulées dans la benne. Après l'enquête, le chauffeur du véhicule a été identifié. D.A, est âgé de 30 ans et originaire de Béjaïa. Interpellé, il a été arrêté et conduit à la brigade pour les besoins de l'enquête.

Faisant suite aux informations parvenues à la brigade d'Aokas, selon lesquelles, une personne vendait des boissons alcoolisées au bord de la route entre les municipalités de Tizi N'berber et Aokas, à bord d'une voiture Renault 4, une patrouille a été dépêchée sur le champ. Le véhicule sera vite encerclé et le conducteur arrêté. Il s'agit de A. A., un jeune de 35 ans, qui était accompagné de deux au-tres personnes âgées de 27 et 31 ans, originaires de Béjaïa. Après avoir fouillé le véhicule, il a été retrouvé 127 unités de boissons alcoolisées de différents types et tailles. Le véhicule et la marchandise saisis, les trois individus ont été arrêtés et conduits au siège de la brigade pour poursuivre l'enquête. Un dossier a été complété et transmis aux autorités judiciaires compétentes.

Ce n'est là qu'une partie de l'activité du seul corps de sécurité, la Gendarmerie nationale. Une partie qui illustre toutefois l'ampleur de la prolifération de ce marché informel dont l'activité est ponctuée souvent par la vente de produits périmés. Outre le manque à gagner pour le Trésor public et le risque sanitaire, les responsables doivent réfléchir au plus vite à la réouverture des commerces légaux qui, non seulement garantissent les produits, mais confortent largement le trésor public, à moins que cela n'intéresse pas les autorités