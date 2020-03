Les éléments de la brigade de la gendarmerie d'Akbou ont saisi, avant-hier, 1000 cartouches de fusils de chasse de fabrication étrangère, 1 225 kg de poudre à munitions et un pistolet de marque allemande ainsi que 480 000 DA. La marchandise se trouvait à bord d'un véhicule léger, signalé auparavant. Il a été intercepté dans un barrage routier dressé au niveau de la localité de Felden, dans la commune de Chellata. Lors de la perquisition du domicile du chauffeur du véhicule, S. B. originaire de Béjaïa, les gendarmes ont découvert d'autres armes blanches. Le véhicule et la marchandise ont été ensuite remis aux services des douanes, tandis que le chauffeur a été présenté par-devant le parquet. Les mêmes services ont traité la semaine dernière une autre affaire liée à la vente d'alcool illégale, dans un local situé à l'entrée de la station de Tighremt. Les services de sécurité ont interpellé, le mis en cause A. S. âgé de 58 ans, résidant à Béjaïa, au barrage filtrant dressé sciemment sur la RN 24, alors qu'il se rendait à Tighremt pour approvisionner son commerce. Dans le local commercial, les gendarmes ont découvert une importante quantité de bouteilles d'alcool de différentes marques. Ne se justifiant par aucune autorisation lui permettant la commercialisation de ces produits, les 2180 bouteilles ont alors été saisies sur le champ. Le procureur de la République près le tribunal de Béjaïa a décidé d'ouvrir une enquête pour déterminer les tenants et les aboutissants de ce trafic, dont une autre affaire a eu lieu quelques jours, avant, lorsque les mêmes services de la Gendarmerie nationale de Tazmalt et d'Akbou ont réussi à saisir pas moins de 16523 bouteilles d'alcool, de différents types.