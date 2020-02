Dans une conférence de presse animée hier par le chef de sûreté de la wilaya, Abdelkrim Ouabri, il a été souligné que les résultats obtenus lors des interventions de la police sont probants et renseignent sur l'efficacité des éléments de ce corps constitué qui occupent de plus en plus le terrain. Assisté de deux officiers supérieurs Samy Bouras de la police judiciaire et Mourad Boudersa de la sécurité publique, le chef de sûreté de la wilaya et avant de leur céder la parole afin qu'ils donnent des détails sur leurs activités, notamment en ce qui concerne l'exercice 2019, brossera un tableau des grandes affaires traitées par son département, tout en insistant sur le fait que la meilleure manière de combattre les phénomènes de criminalité dans la société demeure la prévention. Il déclare ainsi que pas moins de 8 283 affaires ont été enregistrées durant l'année 2019, dont 6 426 ont été définitivement résolues, soit un taux de 77,58%. Parmi ces affaires, neuf homicides volontaires dont les accusés ont été arrêtés et traduits devant la justice. Malheureusement, ces homicides ont coûté la vie à 10 personnes. En ce qui concerne le trafic de psychotropes, le chef de sûreté de la wilaya a annoncé, dans son intervention, la saisie de 466 407 psychotropes, 196 flacons, 29,349 kg de kif traité et l'implication de 948 personnes impliquées dans 622 affaires.

Le conférencier a noté une hausse considérable de la saisie, d'où une lutte sans répit dans ce trafic faisant remarquer que Constantine est classée première dans les quantités saisies par ses services lors de différentes opérations menées sur la base du renseignement. Il déclare, à ce propos: «ce qui est important dans la lutte contre le trafic de drogue, c'est surtout le démantèlement des réseaux et l'application d'une stratégie de prévention que la police mène au niveau des établissements scolaires, mais aussi des universités que compte la wilaya de Constantine.» En effet, des campagnes de sensibilisation sont régulièrement menées par la sûreté de la wilaya afin de prévenir les risques de la drogue.

Pour le chef de sûreté, «le sentiment d'insécurité chez le citoyen doit absolument disparaître et on est là pour cela», a-t-il assuré. Il a également noté que la participation du citoyen, qui n'hésite plus a user des numéros verts, a beaucoup contribué dans la lutte conte ce phénomène, mais aussi d'autres. Dans ce contexte, il a confié qu'un important réseau a été démantelé au courant du mois de janvier écoulé, avec la saisie d'une importante quantité de psychotropes. L'intervenant cèdera ensuite la parole à ses assistants pour donner les détails des affaires traitées, pour répondre notamment aux questions des journalistes non sans avoir souligné que des projets sont en cours pour l'ouverture d'autres sûretés urbaines.