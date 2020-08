C'est en présence de Salah Goudjil, président par intérim du Conseil de la nation, ainsi que d'une foule nombreuse qu'a eu lieu, jeudi matin, l'inauguration officielle de la statue à l'effigie du colonel Amirouche, près du village natal de ce héros de la guerre d'indépendance, Tassaft Ouguemoun (Ath Yanni). Malgré une chaleur torride, la cérémonie d'inauguration en question par le wali de Tizi Ouzou, Mahmoud Djemaâ, de nombreux présidents d'APC, de chefs de daïras dont celui de Tizi Ouzou, Ouahab Aït Menguellet, des élus locaux, des députés, de présidents de nombreux comités de villages, des fondations Mustapha Bacha et colonel Amirouche ainsi que de plusieurs citoyens venus dans la région, à titre individuel. Salah Goudjil, président du Conseil de la nation par intérim, a profité de cette occasion pour rappeler que notre pays a pris désormais une nouvelle direction qui amorce une ère nouvelle de son histoire. Salah Goudjil a précisé que l'Algérie a traversé le plus dur et s'engage dans une nouvelle étape de son histoire et la jeunesse est de ce fait appelée à travailler la main dans la main, pour la construction de la nouvelle Algérie. Salah Goudjil a enchaîné, en rappelant que le président de la République Abdelmadjid Tebboune a tendu la main, au lendemain de son investiture pour «la construction d'une nouvelle République». «Le président a exhorté la jeunesse à s'impliquer dans la préservation de l'Etat et la construction de cette nouvelle Algérie à laquelle chacun contribuera et protégera», a rappelé le président du Sénat, par intérim lors de la même intervention. Ce dernier a en outre insisté sur le fait qu'il faille faire la distinction entre l'Etat, qui doit être fort et stable et le gouvernement qui, lui, change au gré des choix du peuple, tout en mettant en exergue l'impérieuse nécessité de préserver l'Etat et construire une Algérie qui sera pour tous ses enfants. L'orateur a par ailleurs rendu hommage aux martyrs et aux maquisards de la guerre d'indépendance. Salah Goudjil a indiqué que le colonel Amirouche plaçait l'unité nationale au-dessus de toute considération. Concernant le congrès de la Soummam, l'orateur a rappelé que même si la Wilaya I historique n'a pu prendre part à ce rendez-vous, elle a soutenu les résolutions du congrès, qui a unifié l'organisation de la révolution à travers le territoire national, en la dotant d'un programme, d'objectifs et en définissant son contenu et la place du peuple.

Pour sa part, Nordine Aït Hamouda, fils du colonel Amirouche et président de la Fondation éponyme a déclaré que son père appartient à toute l'Algérie qu'il a sillonnée de toutes parts. «La réalisation de cette statue est une reconnaissance de la population locale au combattant qu'était Amirouche», a ajouté Nordine Ait Hamouda.