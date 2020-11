C'est dans cette wilaya qu'a été tirée la proclamation du 1er Novembre 1954. La région a également payé un lourd tribut pendant les 7 années de guerre d'indépendance.. C'est une tradition à laquelle ne faillissent jamais les enfants de la wilaya, à l'instar de tous ceux des autres wilayas. Des associations, des comités de villages, des collectifs de citoyens, des Assemblées populaires communales et les autorités organisent donc, aujourd'hui, des dizaines d'activités commémoratives pour marquer la date historique du 66ème anniversaire du déclenchement de la Révolution nationale. C'est une occasion, d'abord pour les autorités de la wilaya de rendre hommage au maquisard et écrivain Salah Mekacher qui a signé ces dernières années plusieurs livres où il témoigne des événements qu'il a personnellement vécus pendant la guerre contre le colonialisme français. Ainsi, jeudi dernier et après un rassemblement qui a eu lieu au siège de la wilaya, en présence du wali, une visite a eu lieu, à 9 h, au domicile du moudjahid Salah Mekacher sis au centre-ville de Tizi Ouzou.

L'ancien secrétaire du poste de Commandement de la Wilaya III historique a été honoré par les plus hauts responsables de la wilaya, à cette occasion. Le programme officiel de la commémoration du 1er Novembre comprend, en outre plusieurs baptisations d'infrastructures publiques qui porteront désormais des noms de martyrs à l'instar du siège de la Recette principale du centre-ville de Tizi Ouzou ainsi que de la nouvelle Maison de l'artisanat de Tizi Ouzou érigée au boulevard Stiti. Toujours à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du déclenchement de la guerre d'indépendance, le programme officiel prépare le lancement d'un projet de réalisation de 1 500 logements Aadl à la cité Oued Falli, la mise en service du réseau de gaz naturel aux villages Boussouar, Laâzib et Igounane Amer... Un autre maquisard, ancien officier de l'ALN, sera également honoré à la même occasion. Il s'agit de Ouali Ait Ahmed. Il faut préciser qu'en plus de ces activités, prévues dans le cadre du programme officiel de la wilaya, de nombreuses autres sont programmées, notamment au village Ighil Imoula, aujourd'hui, dans la région des Ouadhias, qui accueille, chaque année, en cette date, à forte charge symbolique, des centaines de citoyens, mais aussi des élus et des responsables et militants de différents partis politiques. Les visites à cet endroit historique ont d'ailleurs commencé il y a plusieurs jours. Ainsi, des recueillements aux carrés des Martyrs de toutes les communes de la wilaya sont programmés pour aujourd'hui ainsi que des hommages à des martyrs et des combattants de l'ALN, grâce au sacrifice desquels l'Algérie a pu se libérer du joug et de l'injustice du colonialisme barbare.