L’heure de rendre des comptes a sonné. En Algérie, la prison

d’El Harrach est devenue une seconde résidence d’Etat où ex-Premiers ministres et ministres ainsi que les barons de l’économie nationale et des personnalités influentes se sont donné rendez-vous …en famille. Il s’agit là d’une des plus grandes opérations d’assainissement dans les rouages d’un Etat, si ce n’est la plus grande. Presque tous ceux qui ont eu à gérer les affaires de l’Etat sont accusés ou de trahison ou de corruption. A commencer par le frère et conseiller de l’ex-président de la République, Saïd Bouteflika, accusé ainsi que les deux ex-patrons des services de renseignements de «complot contre l’autorité de l’Etat et de l’armée». Les trois hommes sont en détention provisoire à la prison militaire de Blida. Viennent ensuite les familles des ex-hommes au pouvoir dont celles des Premiers ministres Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia qui sont en prison avec leurs fils. Chez la famille Hamel, la «rafle» a été plus large et seule l’épouse a été mise sous contrôle judiciaire alors que l’ex-directeur général de la Sûreté nationale a été placé ainsi que ses deux fils et sa fille en détention provisoire. C’est aussi le cas chez les Melzi dont le père, ex-directeur des résidences d’Etat et les deux fils sont actuellement à la prison d’El Harrach. Entre ministres, walis et hommes d’affaires arrêtés ou inculpés en attente d’être placés sous mandat de dépôt, la liste est très longue : Tahkout, son frère et ses enfants, les quatre frères Kouninef, Haddad, Oulmi, Amara Benyounès, Zoukh et son fils, Mazouz et ses enfants, Arbaoui ; Zalène, Bedda, Bouchouareb, Yousfi, Boudiaf, Khalida Toumi, Amar Tou, Karim Djoudi, Boudjema Talai, Amar Ghoul… A tout ce «beau» monde s’est joint l’ex-patron du FLN, Djamel Ould Abbès qui a passé hier sa première nuit à la prison d’El Harrach. L’un de ses fils est en détention, depuis quelques jours, à Aïn Témouchent alors que le second est en état de fuite. Aujourd’hui, c’est le tour de l’ancien ministre de la Solidarité nationale et ex-sénateur, Saïd Barkat qui risque fortement de rejoindre ses «amis» avec qui il a travaillé au sein d’un même gouvernement.

A voir la célérité de l’enclenchement de la machine judiciaire depuis l’éclatement de la révolution pacifique du peuple, un 22 février 2019, et à voir le nombre alarmant des mis en cause, il semble bien que tous nos responsables sont concernés par la corruption et qu’il suffit de crier «au suivant !» pour les voir tous en rang à attendre leur tour devant le juge instructeur. Dramatique. Mais c’est là la triste vérité que dénoncent les citoyens depuis des décennies déjà avant de finir par en faire une principale revendication lors des manifestations. De «Yetnahaou gaâ», le peuple a fini par demander «Yethasbou gaâ» et c’est ce qu’a fait Ahmed Gaïd Salah, le chef d’état-major de l’ANP qui a été le premier à inviter les hommes et femmes de la justice à rouvrir les dossiers de corruption et malversation et à lancer des enquêtes contre tous ceux qui ont volé l’argent du peuple et du pays. Lors de sa dernière intervention, le vice-ministre de la Défense nationale qui a réaffirmé que «la justice déterminée et l’équité résolue demeurent la voie parfaite et efficace pour assainir le pays de la corruption», n’a cependant pas manqué de relever le caractère abject et vil de la conduite des responsables algériens. « (…) il est vraiment regrettable, voire inacceptable du point de vue religieux, social et éthique, de constater certains cadres supérieurs arriver à un tel niveau bas et abject de corruption, en dépit de leur parfaite connaissance des lois en vigueur», a regretté le général de corps d’armée Gaïd Salah ajoutant que «ceux-là mêmes qui ont occupé des fonctions supérieures et à qui incombait la responsabilité de préserver les intérêts suprêmes du peuple algérien, n’ont pas été à la hauteur de la confiance placée en eux, et méritent de ce fait cette sanction équitable, qui leur a été infligée par la force de la loi du droit et de l’équité». Aux « corrupteurs» qu’il qualifie de « traîtres», le chef d’état-major de l’ANP rappelle que ces derniers semblent avoir «oublié que tôt ou tard, ils seront démasqués». Et les masques ont fini par tomber.