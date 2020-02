L’activiste Samir Benlarbi a été acquitté, hier, de tous les faits qui lui sont reprochés, par le tribunal de Bir Mourad Raïs après plus de cinq mois de détention provisoire. Le procureur du tribunal du même tribunal a requis trois mois de prison ferme et une amende de 50 000 DA à l’encontre de Samir Benlarbi, lors de son procès.

Pour rappel l’intéressé a été arrêté le 16 septembre dernier sur la voie publique dans le quartier de Bouzaréah sur les hauteurs d’Alger. Il a été mis en prison le lendemain et poursuivi pour «atteinte à l’unité du territoire national» et «diffusion de tracts susceptibles de porter atteinte à l’intérêt national».Les personnes venues apporter leur solidarité au détenu, notamment ses proches, ont accueilli cet acquittement avec joie, tout en demandant la libération du reste des détenus. D’autres militants, activistes et figures du Mouvement populaire, demeurent encore incarcérés à l’image de Karim Tabbou, coordinateur de l’Union démocratique et sociale (UDS), Abdelouahab Fersaoui, président de l’association RAJ, Fodil Boumala, Brahim Laâlami, l’étudiante de Tlemcen, Houda Oggadi…etc.

Alors qu’elle devait statuer , ce dimanche, la chambre d’accusation près la cour d’Alger a reporté au 12 février prochain, l’examen de l’appel du procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed concernant la transmission du dossier de Karim Tabbou pour la programmation de son procès. « Encore une fois, après 143 jours d’isolement total, la justice est au point mort dans le cas de mon frère Karim Tabbou, et l’examen de l’appel du procureur en matière de renvoi de son dossier devant le tribunal correctionnel est retardé jusqu’au 12 février» a écrit Djaffar Tabbou , le frère du détenu sur sa page Facebook dimanche.

Cet homme politique est mis en isolement total depuis sa détention. Il avait été placé, une première fois, le 12 septembre 2019, sous mandat de dépôt, par le juge d’instruction près le tribunal de Koléa pour le chef d’inculpation d’«atteinte au moral de l’armée». Il a été remis en liberté le 25 septembre par la chambre d’accusation près la cour de Tipasa, puis arrêté le lendemain à son domicile et présenté devant le juge d’instruction du tribunal de Sidi M’hamed (Alger), qui l’a renvoyé à la prison de Koléa.

Tabbou a été arrêté quelques heures après sa remise en liberté par des policiers qui s’étaient présentés à son domicile. Il a comparu devant le procureur et le juge d’instruction de la 10e chambre de Sidi M’hamed le même jour.

Pour rappel, le portrait de Tabbou est arboré par les manifestants et sa libération est scandée lors de toutes les marches hebdomadaires du Hirak à travers plusieurs villes du pays. De son côté, le président du Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ),Abdelouhab Fersaoui est maintenu à la maison d’arrêt d’El Harrach. L’appel introduit pour sa libération provisoire a été rejeté, le 15 janvier, par la cour d’Alger.