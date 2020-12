La réapparition du président de la République Abdelmadjid Tebboune a été un grand soulagement pour les citoyen, voire une satisfaction. Un rendez-vous tant espéré et souhaité après une longue absence.

Le président de la République s'est adressé au peuple dimanche, via son compte Twitter, pour le rassurer sur son état de santé et, notamment les informer de certaines décisions, ce qui est, pour les citoyens, une grande considération à leur égard. Abordés à ce propos, plusieurs d'entre eux se sont exprimés avec une joie immense pour dire: «Dieu soit loué, le président est toujours là, contrairement aux allégations de certains qui ne souhaitent pas le bien pour le pays. Je considère cette réapparition comme un grand soulagement», déclare un jeune, qui enchaîne: «On avait l'impression d'être dans un tunnel infini et sombre, mais enfin la lumière est apparue soudainement.»

Pour un autre jeune, «il était temps, surtout pour faire barrage aux ennemis du pays qui n'ont pas cessé d'inventer des histoires sur la santé du président. Je suis vraiment satisfait et fier de le revoir. J'ai repris confiance, en quelque sorte, en l'avenir, on va pouvoir reprendre la construction de l'Algérie nouvelle». Pour cette maman, qui a souligné avoir perdu tout espoir, «c'est une délivrance même, on était comme des prisonniers sans nouvelles de notre président, mais le fait de l'avoir vu, hier sur toutes les chaînes de télévision, m'a motivée je suis très heureuse, notre président est vivant, il bouge et il parle, même s'il a perdu un peu de poids, il a bonne mine, on lui souhaite un prompt rétablissement et un retour proche dans son pays».

Pareillement pour ce papa que nous avons abordé également dans la rue. «Ouf! Hamdoullah, la réapparition du président va enfin mettre un terme à tous les mensonges et surtout les médias-mensonges étrangers qui n'ont pas arrêté d'imaginer les pires scénarios, comme le fait que Abdelmadjid Tebboune a démissionné, ou pis encore, on lui, tiré dessus, de toutes façons le peuple n'y a jamais cru.»

Pour beaucoup de citoyens, le président est un être humain, il a le droit de tomber malade, de se soigner et de vivre sa convalescence. Pour eux, il doit rentrer en bonne santé pour poursuivre le chemin et construire le pays. La vidéo du président de la République a été la plus partagée sur les réseaux sociaux et les utilisateurs exprimaient avec satisfaction ce retour tant attendu.