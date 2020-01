Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de raccordement de la wilaya en gaz naturel, la direction de la Distribution Sonelgaz de Tizi Ouzou annonce la livraison, en ce mois de janvier, de plusieurs projets au profit de 15 localités à travers huit communes. Le programme prévoit le raccordement de 2 888 foyers sur une longueur de 122,52 Km. Selon le même communiqué de la Sonelgaz, les travaux s’étaleront sur quatre (04) semaines.

Plusieurs communes sont concernées par ce programme qui sortira des centaines de familles de la nécessité de chercher les moyens de passer un hiver au chaud. Au cours de la première semaine de janvier, ce sont quelque 510 foyers qui ont déjà été raccordés sur 16 km de réseaux gaz. Sont concernés par cette première étape les villages de Tiroual et de Aït Abdellali dans la commune d’Aït Boumahdi. Les travaux se sont poursuivis à la même cadence durant la deuxième semaine pour toucher 781 foyers sur 18,90 km. Les localités de Tizi Menous, Agouni Fourou, Amarigh, Berber et Alma dans les communes de Maatkas, Aït Toudert, Azeffoun et Timizert en sont les bénéficiaires.

A la troisième semaine quelque 200 autres foyers sont en train d’être raccordés sur une longueur de 8 km, à travers les localités Aït Ouihlane et Aït Toudert dans la commune d’Aït Toudert. Durant la quatrième et dernière semaine de janvier quelques 1 397 autres foyers seront desservis sur une longueur de 32,70 Km, dans les localités de Timeghras, Takaroucht, Ait Daoud, Ighil N’Fsah, Taouint et Imesvahane, dans les communes de Beni Douala, Ait Boumahdi, Ouacif, Yatafen et Timizert.

Le communiqué de la Sonelgaz précise enfin, qu’au terme de ce mois de janvier de l’année en cours, les travaux auront touché au total quelques 2 888 foyers dans 15 localités réparties sur 08 communes et pas moins de 75,60 km. Aussi, la société lance-t-elle, un appel aux citoyens pour achever les travaux d’installations intérieures et faciliter la tâche aux entreprises, qui sont à pied d’œuvre sur le terrain, de façon à leur permettre d’honorer leurs engagements dans les délais prescrits.

Enfin, il convient de signaler que le raccordement en gaz de ville a atteint plus de 60% de réalisation à travers la wilaya de Tizi Ouzou. Des communes entières seront ainsi sorties des difficultés qu’elles connaissaient dans un passé récent.

L’on se souvient en effet, des pénibles périodes hivernales où les chaînes formées pour des bombonnes de gaz butane devenaient incessantes, tant les pénuries de ce produit rendaient alors la vie difficile aux populations locales et particulièrement à celles vivant sur les hauteurs fortement, enneigées. Certains citoyens gardent encore en mémoire la tempête de neige de 2011 qui avait duré plus d’un mois, interdisant notamment aux villages isolés d’accéder aux denrées alimentaires et au gaz butane.