La deuxième phase des travaux de réhabilitation du système d'adduction d'eau potable (AEP) du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou a été lancée, a indiqué, hier, l'unité de Tizi Ouzou de l'Algérienne des eaux dans un communiqué. Ces travaux entrent dans le cadre d'un programme de réhabilitation des réseaux d'AEP du chef-lieu de la wilaya engagé par la direction générale de l'ADE et accompagné par la direction locale des ressources en eau, et dont la première phase a été réalisée en 2017, a-t-on ajouté de même source. «Les travaux lancés dans cette partie de la ville visent à améliorer la dotation en eau des quartiers concernés et qui sont considérés comme étant des zones d'ombre, et à satisfaire la demande supplémentaire sur l'eau, engendrée par l'extension du tissu urbain dans cette partie du chef-lieu de wilaya», a indiqué le chargé de communication de l'unité de Tizi Ouzou de l'ADE, Menad Yacine. Cette deuxième phase, qui a débuté hier mardi, touchera les réseaux AEP de la partie ouest de la ville de Tizi Ouzou, à savoir les quartiers de Boukhalfa village, le lotissement Tala Alam, la zone des dépôts et le boulevard Saïd Amirouche, qui connaissent donc des perturbations dans l'alimentation en eau potable, a-t-il précisé.