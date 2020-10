«C'est la première fois dans l'Histoire des peuples qui luttent pour leur indépendance que le colonisé porte la guerre sur le sol du colonisateur». C'est en ces termes que le légendaire général Giap, héros de l'indépendance vietnamienne, a salué le rôle accompli par la Fédération de France du FLN dans le recouvrement de l'indépendance nationale en faisant la guerre à l'ennemi sur son sol. Cette action a connu son summum, un certain 17 octobre 1961, quand le préfet de Paris, Maurice Papon, impose un couvre-feu aux Français-musulmans d'Algérie. À l'appel de la Fédération de France du FLN, une manifestation pacifique est organisée le 17 octobre 1961 dans les rues de Paris. La marche a rassemblé près de 30 000 personnes; hommes, femmes et enfants battent le pavé pour réclamer le droit d'être traités comme des citoyens de la République. Les forces de police fondent sur la foule et il s'ensuit une répression d'une incroyable violence. Des Algériens bastonnés à mort avant d'être jetés à la Seine: c'était l'horreur. Depuis plusieurs années, cette séquence douloureuse de l'Histoire, qui rend hommage aux milliers de disparus, lors des manifestations pacifiques et quelle que soit la majorité aux municipales est célébrée en France, plus particulièrement à Aubervilliers, par l'association Le 93 au coeur de la République. Ce n'est pas le cas en 2020. La raison? «Karine Franclet, maire d'Aubervilliers, ne souhaite pas célébrer cet événement, pour la simple raison de commémorations prévues par la ville», a indiqué Le 93 au coeur de la République, dans un communiqué, soulignant toutefois que «la maire nous assure d'un soutien technique, en mettant à notre disposition le matériel nécessaire, afin que nous puissions organiser notre événement». Dans son communiqué, Le 93 au coeur de la République, a regretté cette décision, «qui va à l'encontre du combat que nous menons depuis maintenant plusieurs années», avec le Collectif national du 17 octobre 1961, «pour une reconnaissance comme crime d'Etat et responsabilité des autorités françaises». L'on s'interroge, en effet, sur les vraies motivations de ce refus, au moment où les plus hautes autorités françaises assument ce pan de l'histoire de la guerre d'Algérie et multiplient les gestes d'apaisements. En témoignant la restitution des crânes de résistants algériens et l'affaire de la «disparition» de Maurice Audin, jeune mathématicien qui travaillait à l'université d'Alger et militait pour l'indépendance algérienne. Le fait que le 17 octobre ne soit pas inscrit sur la liste des célébrations officielles au niveau de la mairie est en réalité un faux argument. Veut-on faire l'impasse sur la tragédie longtemps ignorée?