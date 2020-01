La Protection civile organise, depuis hier, une Journée nationale d’étude des risques. Fidèle à son habitude, ce corps républicain s’est penché avec ses experts sur les divers risques qui guettent et menacent la vie du citoyen. En cette période d’hiver, c’est le monoxyde de carbone, ce tueur silencieux, qui fait des ravages parmi les populations. En plus d’avoir identifié les causes, les séminaristes ont défini les mesures et les précautions à prendre pour contrecarrer le phénomène. Les pouvoirs publics doivent ainsi combattre la contrefaçon, très répandue dans la fabrication des appareils de chauffage. On doit mettre en place des mecanismes pour obliger le citoyen à faire appel à des spécialistes dûment qualifiés dans la pose des appareils, mais aussi dans la réalisation des installations du gaz, de l’electricité…