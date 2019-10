Après la drogue en grandes quantités, la harga en masse. Des voisins du Maroc attentent aux Algériens en mettant à leur disposition les moyens nécessaires, leur permettant de braver les dents de la mer aux dépens de leurs vies. Les derniers coups de filet sont révélateurs d’un mal volontairement opéré par des Marocains qui en veulent, à mort, aux Algériens. C’est du moins ce que l’on peut retenir de l’offensive opérée par les services de sécurité, ayant réussi à mettre hors d’état de nuire sept Marocains n’ayant rien trouvé de mieux à faire que d’organiser des voyages de la mort. Les quatre mis en cause, en complicité avec quatre autres Algériens, viennent d’être arrêtés à Oran. Cette histoire rocambolesque a commencé dans les locaux des services de sécurité, ayant mis sur écoute toutes les discussions sur une page Facebook. Celle-ci a abouti au démantèlement d’un réseau international spécialisé dans l’organisation de voyages pour des harga entre Oran et l’Espagne à partir de la ville côtière de Aïn El Türck. Les services de sécurité n’étaient ni pressés ni évasifs, en lançant leur vaste enquête. Bien au contraire, ils se sont affairés à exploiter tous les renseignements sur l’un des membres du réseau, dont la page est à la fois très active et interactive. Le suivi minutieux de cette page a été concluant. Les enquêteurs ont déduit que le mis en cause a transformé cette page en véritable point de rencontre des candidats en quête de l’émigration clandestine. Pis encore, l’animateur de cette plate-forme préparait des voyages de la mort en proposant ses services via cette page. L’enquête diligentée dans une discrétion totale a été révélatrice du mal profond, que préparaient ces Marocains en organisant des voyages à partir d’une plage oranaise vers les autres côtes de la Méditerranée, les villes ibériques. Il s’agit d’une première information, mettant en cause plusieurs pourvoyeurs de la mort organisés dans un réseau hautement spécialisé et dotés de tous les moyens nécessaires. Un tel fait ne constitue aucunement un simple constat du hasard, tout comme il ne s’agit pas d’un simple fait divers, vu les ramifications du réseau en question et le niveau de la nuisance de ses membres, en prodiguant des services n’ayant comme but que de proposer la mort aux jeunes Algériens. Les éléments de la police judiciaire sont, de ce point de vue, passés à l’action en approfondissant leurs recherches et leurs investigations. Ils ont vite fait de découvrir le lieu exact des départs et abouti à l’arrestation des quatre individus, cachés dans une voiture banalisée. Sur le champ, les policiers ont procédé à la fouille du véhicule. Du coup, ils sont tombés nez à nez avec 15 jerricans d’essence. La totale ! Passés aux auditions policières, les quatre individus se sont, sans trop tarder, mis à balancer et accabler leurs complices, les sept individus d’origine marocaine. Cités dans cette affaire peu ordinaire, ces quatre voisins de l’Ouest ont, eux aussi, été arrêtés par les policiers en flagrant délit de détention illégale d’une embarcation à moteur de puissance 50 Ch. Celle-ci, selon les premiers éléments de l’enquête, allouée devait servir aux harraga candidats à la traversée clandestine.