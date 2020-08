En cette période de crise sanitaire due à la propagation du Covid-19, le taux de la délinquance a connu une certaine recrudescence. Profitant de la conjoncture actuelle, les malfaiteurs ont saisi le contexte pour s'imposer comme seuls maîtres de la société. Les agressions à l'arme blanche sont de retour et les délinquants agissent en gangsters, semant la panique dans les quartiers. Depuis janvier dernier, les forces de la police ont enregistré 9 363 affaires pour divers délits et crimes dont, notamment les affaires dues au port et usage d'armes blanches. 321 arrestations ont concerné uniquement la possession de ces armes. Lors de ses interventions, la sûreté de la wilaya, qui a mobilisé d'importants moyens humains et matériels, ont contrôlé 1 8575 points à travers les wilayas et ses communes dont 39 opérations ont été menées conjointement avec les forces de la Gendarmerie nationale. Parmi les personnes contrôlées lors de cette période soit depuis le début de l'année, on compte 445 femmes. On enregistre également l'arrestation de 1418 individus dont 367 étaient recherchés parmi eux trois femmes. Dans ce bilan, la police a répertorié 1 421 affaires d'atteintes aux personnes, soit coups et blessures volontaires, insultes et diffamation. Malgré ces efforts soutenus, les délinquants continuent de défier la loi et les forces de sécurité, parfois, en s'attaquant à des personnes, en usant de leurs armes blanches et en se filmant, comme pour cette scène horrible d'ailleurs où un homme s'est fait déposséder de ses papiers et où son agresseur tenait un sabre et le menaçait. Une scène qui s'est produite a Massinissa dans la daïra d'El Khroub la semaine passée. Fort heureusement que la vidéo postée sur les réseaux sociaux a permis d'identifier l'agresseur et ses complices.