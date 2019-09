La session criminelle automne 2019 s’ouvre aujourd’hui au niveau de la cour de Bouira. Cette session, la première depuis le remaniement à la tête de l’instance avec la nomination de Laggoun Mohamed, en sa qualité de président et de Lazizi Mohamed Tayeb, dans les fonctions de procureur général, a retenu à son ordre du jour 33 dossiers. Sont impliqués dans ces dossiers 38 dét nus et 21 personnes qui comparaîtront directement. Concernant les chefs d’accusation, huit dossiers concernent des crimes ou tentatives d’homicide. Neuf affaires relèvent du délit d’atteinte à la pudeur. Six sont des poursuites pour constitution de bande de malfaiteurs. Les stupéfiants se résument à trois affaires. Le faux et usage de faux clôture la liste avec une affaire qui sera jugée.