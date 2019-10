L’appel à la grève a été peu suivi dans la wilaya de Tizi Ouzou, à l’exception des écoles, collèges et lycées, qui étaient, dans leur écrasante majorité, paralysés. Parallèlement à cette grève, une foule nombreuse a arpenté les rues de la ville de Tizi Ouzou en réponse à l’appel de la Confédération des syndicats algériens. Dans les communes comme le chef-lieu de wilaya, les commerces sont restés ouverts, contrairement au premier appel d’il y a quelques mois, qui a vu les boutiques et le transport paralysés durant plusieurs jours. En effet, au sujet de la marche, il y a lieu de noter que de nombreux citoyens ont répondu favorablement à l’appel des syndicats. Vers 11h, les marcheurs se sont d’abord rassemblés au niveau de la place du musée, ancienne mairie de la ville, avant de s’ébranler vers la place de la Bougie au niveau de l’ancienne gare routière. Les marcheurs, qui ont battu le pavé, hier, ont scandé les mêmes slogans que ceux des vendredis, exprimant le refus de l’élection du 12 décembre. Selon les syndicats de la CSA, le taux de suivi avoisinait les 90% dans les établissements scolaires. Ailleurs, aucun secteur d’activité n’a réellement répondu à l’appel de débrayage. Dans les communes comme dans la ville de Tizi Ouzou, chef-lieu de la wilaya, les administrations, banques et autres édifices publics, ont partiellement suivi le mouvement de grève. D’ailleurs, l’activité ne semblait pas affectée, à l’exception des écoles qui, dans leur écrasante majorité, étaient en grève. Dans la matinée, bon nombre de parents ont ramené leurs enfants, mais ces derniers ne sont pas rentrés aux écoles où beaucoup d’enseignants ont répondu favorablement à l’appel de la Confédération des syndicats algériens. Les collèges et les lycées ont massivement fait grève hier. Par ailleurs, et contrairement au premier appel à la grève au début du mouvement, les commerces sont, cette fois-ci, restés ouverts et ont travaillé normalement. L’on se souvient que lors de cette grève, les commerces de la wilaya de Tizi Ouzou sont restés fermés durant plus d’une semaine. Mais, cette fois, malgré la grève, très modestement suivie dans l’administration et l’éducation, les boutiques sont restées ouvertes et la circulation est également restée normale. Le transport était, en effet, en activité totale. Aucune, ligne n’a été affectée par la grève.Enfin, il est à rappeler que la grève des magistrats se poursuivait encore hier dans la wilaya de Tizi Ouzou. L’appel a été suivi massivement.