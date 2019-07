Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire soutient le processus de dialogue initié par le panel de personnalités chargées de le mettre en œuvre. Dans son discours, d’hier, Ahmed Gaïd Salah a, en effet, clairement signalé la valorisation par l’ANP des «étapes franchies sur la voie du dialogue national, notamment après l’audience accordée par le chef de l’Etat à un groupe de personnalités nationales», ce qui place l’institution militaire sur la même longueur d’onde de la présidence de l’Etat quant à la nécessité de donner au panel l’ensemble des prérogatives nécessaires à même de créer les conditions idoines pour l’organisation d’une présidentielle pluraliste et crédible.

Cet aspect du discours est, en soi, une avancée notable, en ce sens qu’elle exprime une convergence entre la position des autorités d’un côté et les animateurs du Mouvement populaire, en sus de certains leaders politiques. Cela peut représenter pour nombre d’acteurs impliqués dans le dialogue, une base de départ sérieuse et une garantie suffisante pour enclencher un processus. Le chef d’état-major qui retient la mission dudit panel autour «de la conduite (du) dialogue, (…) à mettre à disposition les moyens nécessaires et réunir les conditions idoines pour l’organisation des présidentielles dans les plus brefs délais», confirme l’intention de l’institution militaire d’accompagner le processus jusqu’à son aboutissement. Le chef d’état-major qui se range, ainsi dans le même camp que ceux qui souhaitent un scrutin totalement organisé par la classe politique et la société civile en excluant toute intervention de l’Etat et de l’armée, estime néanmoins que le pays a déjà perdu assez de temps et qu’il faille aller vite.

Ce souhait est partagé par l’ensemble des Algériens, mais il semble qu’un surplus de travail en amont doit être réalisé pour que l’ensemble des postures s’imbriquent. En effet, alors que des voix dans les milieux politiques appellent à conditionner l’entame dudit dialogue par des mesures d’apaisement, le chef d’état-major soutient que le dialogue salué par l’armée et sur lequel ses espoirs de succès sont fondés doit avoir lieu «loin de la méthode imposant des préalables allant jusqu’aux diktats». C’est là une réponse claire de l’institution militaire qui n’entend visiblement pas s’arrêter à des détails «politiciens», pour se concentrer sur l’essentiel. Il est évident, à bien lire le discours du chef d’état-major, qu’il existe une différence dans la qualification des personnes actuellement incarcérées en raison de leur participation aux manifestations. Ahmed Gaïd Salah refuse de les qualifier de détenus politiques et n’estime pas nécessaire leur libération «politique», pourrait-on dire.

L’on rappellera au passage que deux jeunes de Chlef ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis et sont, de fait, libres. En s’écartant de la politisation de ces arrestations, le général de corps d’armée, veut-il éviter toute déviation du sujet de l’heure ? Il semble que oui, puisqu’il renvoie ces cas à la justice, la même justice ayant donné des signaux plutôt positifs. Aussi, les préalables ne seront pas accordés par une autorité politique, mais il n’est pas dit que cela n’intervienne pas d’une manière ou d’une autre. Ce ne peut être une perche tendue aux membres du panel, au vu du ton ferme du chef d’état-major, mais l’on attend la réaction du groupe de Karim Younès, sachant, de toute façon que sur le fond, il y a une sorte d’accord historique. En soulignant que «l’Algérie a besoin aujourd’hui de ceux qui se sacrifient pour elle et qui élèvent l’intérêt suprême de la patrie au-dessus de toute considération», le chef d’état-major lance là un message aux bonnes volontés, à ceux qui considèrent que sortir de la crise institutionnelle devrait être la seule priorité de l’heure. Gardienne de la Constitution et de la légalité républicaine, l’armée «ne déviera jamais de sa position constante, en ce qui concerne l’attachement au cadre constitutionnel, étant donné qu’il est tenu par les lois républicaines et engagé à respecter la Constitution», insiste Ahmed Gaïd Salah, comme pour rappeler aux Algériens la ligne rouge que l’ANP tient à faire respecter, dans l’intérêt de la nation. Le discours de Ahmed Gaïd Salah que certains observateurs peuvent qualifier de dur, ne s’écarte pas du tout de la voie que suit l’institution militaire depuis l’éclatement de la crise. Totalement engagée dans sa mission constitutionnelle, l’ANP laisse aux politiques l’importante mission du retour à la légalité, mais tient fermement à ce que les choses ne se dissipent pas. Tout le reste n’est que littérature. Aux politiques et représentants de la société civile d’avoir la posture qu’il faut et faire avancer le dialogue, sans céder sur l’essentiel et tout en assumant les sacrifices que consentent déjà plusieurs militants.