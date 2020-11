Devant la montée vertigineuse des cas de contaminations dues au Covid-19, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a tenu, par visioconférence, une réunion avec les walis, dont l'objet principal a trait à la situation pandémique en Algérie. Une recrudescence induite, selon le Premier ministre Abdelaiz Djerad, au fléchissement constaté des gestes barrières, notamment après la reprise de plusieurs activités économiques, sociales et éducatives. Devant cet état de fait, le ministre de l'Intérieur Kamel Beldjoud a exhorté les walis à prendre des mesures, à la fois urgentes et sévères, pour freiner la propagation de l'épidémie du coronarivus. Dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur a plaidé pour des mesures «urgentes et plus rigoureuses» afin d'endiguer la propagation de Covid-19. Dans ses recommandations, le ministre de l'Intérieur a insisté sur l'impératif respect des mesures préventives déjà en vigueur à l'instar de la distanciation sociale et le port du masque. Comme il a mis l'accent sur la nécessité de désinfecter les différentes institutions et instances, notamment celles accueillant le public, outre la prise de mesures coercitives contre les contrevenants. Le ministre a également insisté sur «la mobilisation de tous les moyens matériels et humains et la réunion des meilleures conditions de prise en charge au niveau des structures sanitaires. Par ailleurs, le ministre a donné des instructions pour assurer l'approvisionnement en différents produits nécessaires et de lutter contre toute forme de spéculation que «certaines personnes véreuses pourraient pratiquer». Cette réunion s'inscrit en droite ligne «d'une approche proactive, adoptée par les autorités publiques pour faire face au Covid-19, visant à maîtriser la situation épidémiologique et éviter l'aggravation des répercussions sanitaires et économiques, comme dans plusieurs pays du monde».