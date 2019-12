Si les morts pouvaient communiquer avec nous, on aurait sans doute vu un grand sourire s’afficher sur son visage. Lui, c’est le défunt Hocine Ait Ahmed qui aurait été ravi d’assister à la révolution pacifique du 22 février. Voir des millions de compatriotes dans les rues pour exiger la fin du «système» en clamant dans une ambiance de kermesse «libérez l’Algérie» était une attente à laquelle, il ne survivra malheureusement pas. Et dire que ce mouvement a résonné au plus profond de lui, durant 70 ans de militantisme ! Le Mandela algérien, l’historique Da El Hocine, décédé un 23 décembre 2015, aurait aimé vivre la révolution du peuple. Il l’aurait accompagnée, conseillée et portée au summum. Le père spirituel de l’Algérie indépendante n’est plus là, mais c’est son esprit patriotique qui constitue l’essence même du sursaut algérien. Da El Hocine dont la vie se confond avec l’histoire de l’Algérie, savait que cela allait fatalement arriver. Le visionnaire l’avait prédit, il y a plus de quinze ans en déclarant sur un plateau de télévision «un jour, la parole reviendra au peuple. Même si la nuit semble longue, le jour et le soleil finiront par se lever».

Du courage et du charisme

Ce monument du nationalisme n’a jamais perdu espoir car il avait une confiance aveugle dans les capacités des Algériens. «Ce peuple est magnifique» disait Da El Hocine pour qui «le pouvoir mène un combat d’arrière-garde. Ses écrans de fumée, son calendrier interne et les illusions de son arithmétique d’apothicaire n’y changeront rien: l’Algérie du peuple souverain est en marche». Et cet homme de tous les combats n’a pas eu tort. L’histoire parle d’elle-même et on n’a pas besoin de mythifier une icône comme Ait Ahmed, son parcours suffit à lui-même. Très jeune, il a milité pour la liberté de son pays. Dirigeant historique hors pair, Hocine Aït Ahmed a, grâce à son courage et son charisme, défendu ses positions dès les premières heures de son militantisme. Révolutionnaire patriote, moudjahid et républicain, il a été, faut-il le rappeler, un des membres fondateurs de l’OS, du FLN et de l’ALN dans son combat pour la libération de l’Algérie. Hocine Ait Ahmed a, aussi, incarné l’opposition démocratique en se positionnant, dès l’indépendance, contre le parti unique et la mise en place d’un système autoritaire. Son mot d’ordre qui continue d’avoir une grande résonance et qui reste d’actualité est: « Le patriotisme aujourd’hui, c’est la démocratie.» Ait Ahmed est devenu opposant parce qu’il n’a pas réussi à faire entendre sa voix. Il a fondé alors le Front des forces socialistes (FFS) en 1963 et a pris le maquis. Il finira en prison avant de s’évader pour s’exiler en Suisse.

Un homme inflexible

Cela n’a point altéré son combat. Ni son rêve de voir l’Algérie indépendante unie dans le pluralisme et la diversité et où les libertés seront consacrées. L’homme a continué et jusqu’à son dernier souffle, à lutter pour une Algérie démocratique. Faut-il rappeler que c’est l’un des rares chefs historiques qui a toujours été consulté pour les affaires importantes du pays. Il a été parmi les rares politiques qui ont proposé une feuille de route pour épargner à l’Algérie une effroyable guerre civile. Il a aussi été là pour participer à des élections présidentielles à un moment fort critique du pays.

L’homme qui s’est toujours refusé à la surenchère et aux compromissions lorsqu’il s’agissait de questions cruciales, a préservé intact l’amour de la patrie, répondant, toujours, présent quand l’Algérie a eu besoin de lui. Hocine Ait Ahmed a, pour ainsi dire, été authentique dans son nationalisme, vrai dans son patriotisme et sincère dans son amour de l’Algérie… jusqu’à la mort. Il suffit pour s’en convaincre de rappeler son discours à Rome en janvier 1995 lorsqu’il s’était interrogé à l’époque « Guerre ou paix ? Nous avons choisi la seule voie civilisationnelle et fraternelle qui est la réconciliation historique (…)». Hocine Ait Ahmed a toujours vu loin. Quatre ans après sa disparition, le combattant infatigable pour la démocratie manque terriblement à l’Algérie et à ses enfants. Car, il était celui qui pouvait proposer une alternative dans les moments les plus difficiles. Les propositions de Da El Hocine ont toujours été clairvoyantes et même si elles n’ont pas été suivies, l’histoire a fini par lui donner raison. «J’ai dit. Je le répète. La solution à la crise doit être trouvée exclusivement entre Algériens» et il avait raison ce militant hors pair qui a consacré sa vie entière pour son idéal. C’est cette constance qui fait de l’homme ce qu’il a été et ce qu’il représente aujourd’hui pour tout un peuple : un symbole de la résistance contre la domination. D’ailleurs, cela s’est reflété lors de l’enterrement de ce monument du nationalisme. Les funérailles ont été un grand moment de communion, l’Algérie s’est réconciliée avec elle-même, un certain 23 décembre 2015. Ce jour-là, l’Algérie plurielle, telle que l’aimait Da El Hocine était là pour lui faire ses adieux. Hocine Ait Ahmed a été un Grand, dans sa vie et le demeure après sa mort.