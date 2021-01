Le moudjahid Moussa Cherchali dit «Si Mustapha» est décédé à l'âge de 83 ans.

Né le 30 juillet 1938 dans la wilaya d'Aïn Defla, le défunt s'est rendu, au terme de ses études primaires dans sa ville natale, à la ville de Miliana où il a poursuivi ses études secondaires en classe technique dans l'actuelle école «Mustapha Ferroukhi». Il entame son parcours militant dans la ville de Miliana, en participant au mouvement de grève des étudiants en 1956 pour rejoindre ensuite les rangs de la guerre de libération en tant que djoundi dans la Katiba d'El Hassinia, avant d'occuper le poste de secrétaire de la zone IV de la Wilaya IV historique.

Il devient par la suite responsable des renseignements et de la communication dans la région d'Ouled Farès dans la zone II de la Wilaya IV historique. Il est nommé commissaire politique à Miliana, précisément dans la zone I de la Wilaya IV historique avant d'être arrêté par les autorités coloniales à l'issue d'une bataille au cours de laquelle il est grièvement blessé et condamné à 20 ans d'emprisonnement.

Au lendemain de l'indépendance, le défunt moudjahid a poursuivi ses études universitaires en droit avant d'obtenir un certificat d'aptitude à la profession d'avocat (Capa) qui lui a permis d'être avocat à la cour d'Alger puis directeur régional des anciens avocats de la région d'Alger, en 1963 et membre de la liste des avocats agréés en 1984.

Etant un militant au sein du parti du Front de Libération nationale (FLN) depuis 1963, le défunt avait occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment commissaire de parti de la wilaya de M'sila de 1982 à 1983, puis membre du comité central de 1979 jusqu'au dernier congrès en 2015.

Depuis 1980, il fut membre du conseil national de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM).

Le 7 juin 2020, il est nommé membre du tiers présidentiel au Conseil de la nation par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

En cette pénible épreuve, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni a exprimé «ses sincères condoléances et ses sentiments de solidarité et de compassion à la famille du défunt et à ses compagnons d'armes», soulignant que «l'Algérie perd, avec la disparition de Moussa Cherchali, l'un des valeureux moudjahidine de la guerre de libération et un de ses hommes fidèles au serment des chouhada et aux principes et valeurs de la glorieuse guerre du 1er Novembre (...), priant Dieu le Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son Vaste Paradis».